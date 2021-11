V Nitre vyrúbu ikonickú alej, pri rieke nezostane ani jeden topoľ

Stromy vytvárajú vetrolom. Kým vyrastú nové, potrvá dlhé roky.

7. nov 2021 o 20:10 Miriam Hojčušová

NITRA. Slovenský vodohospodársky podnik už vybral firmu, ktorá vyrúbe ikonickú topoľovú alej pri rieke. Zmluvu zatiaľ nepodpísali. Čakajú na súhlas ministerstva životného prostredia.

Hovorca štátneho podniku Marián Bocák informoval, že výrub sa má uskutočniť do dvanástich mesiacov od podpisu zmluvy. Musí to byť v období mimo vegetačného a hniezdneho obdobia, ktoré trvá od októbra do marca.

Článok pokračuje pod video reklamou

Či stromy vypília ešte v tomto roku, je otázne. „Zhotoviteľ je schopný zrealizovať výrub do dvoch mesiacov od podpisu zmluvy,“ dodal Bocák.

Cenu bude kompenzovať drevná hmota