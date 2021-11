Bendža si nedáme, odkázali vionisti naj výkonom od mája

Prvá výhra od augusta, najviac striel za šesť rokov a dirigent Kyziridis.

9. nov 2021 o 6:01 Martin Kilian ml.

Sú zápasy, keď sa špekuluje, že hráči to odflákli, aby prinútili klub vyhodiť trénera. A sú zápasy, v ktorých sa udeje presný opak.

Ôsmy zápas bez prehry, iba bodík z posledných piatich duelov a posledné miesto v dvojtýždňovej reprezentačnej pauze? Tolerancia na trénerov je v správne trpezlivom FC ViOn posadená vysoko ako za našich starých otcov, ale ak čítame myšlienky šéfov správne – toto by Ľuboš Benkovský už nerozchodil. Pracovitý kouč je spoluautorom minulej historickej sezóny a teší sa sympatiám, takže by to bol rozvod z rozumu. Iného východiska by po ďalšom zlom výsledku i výkone asi už nebolo. Veď na jeseň sa hrá ešte o 15 bodov.

Aby ho futbalisti podržali, museli vyhrať vonku. A to sa Zlatým Moravciam deje v intervale akejsi vesmírnej kométy. U cudzích vyhrali iba 8 z 99 posledných zápasov. Najviac z nich (3) v Senici. Aj v sobotu!

Nádhernými gólmi, najlepším výkonom od baráže s Trenčínom (25. 5.) a triumfom 2:1 v 14. kole ušli z posledného miesta. Vystrelili až 20-krát, čo je podľa flashscore.sk najviac v ligovom zápase za minimálne šesť rokov. Staršie dáta už aplikácia neposkytuje.

„Strašne sa tešíme, toto sme potrebovali! Boli sme dobre organizačne nachystaní i dobre pracovali s loptou. Za nás, hráčov i celý realizačný tím, sme chceli bojovať. Už sme museli ukázať, že aj my vieme vyhrávať. Povedali sme si, že sme skúsený tím a nemôže to takto ísť ďalej. Na výsledok bol aj trochu väčší tlak,“ priznal Karol Mondek, ktorý pred polčasom pekne vyrovnal a Alexandros Kyziridis potom ešte krajšie rozhodol.

A tak si generáli ViOnu na tribúne odfúkli, že nemusia riešiť radikálne zmeny. Tím sa hecol v hodine dvanástej a svojmu „Bendžovi“ asi zachránil krk. Nesmie však ostať iba pri jednom výbornom výkone!

„Keď ste tréner, nie je to iba o vás. Hráči vám musia veriť a vy im. V Senici sa ukázala chémia tímu – zabojoval možno aj za mňa. Vyvrcholilo to tým, že po víťaznom góle hráči prišli ku mne a tešili sme sa všetci spolu. Táto spontánna radosť ukázala, že fungujeme spolu a sme dobrý kolektív,“ hovoril tréner Benkovský, keďže na tlačovke sa nešlo nebaviť o tom, že sobotný zápas mohol byť jeho posledným.

Už príprava naň bola špeciálna. „Niesla sa v trochu inom duchu. Vo veľa skupinových a individuálnych rozhovoroch, ale aj v rámci celého mužstva. Niesla sa reálnym vstupom do hráčov a do vnímania problému, ktorý sa stále zväčšoval. Toto bol jeden z kľúčových faktorov, aby došlo k zmene myslenia a uvereniu, že môžeme podávať lepšie výkony – byť lepšie, efektívnejšie a kompaktnejšie mužstvo. Som veľmi rád, že dnes sa to podarilo. Verím, že tím uverí, že dokáže hrať ešte lepšie ako možno aj dnes a body budú pribúdať,“ prezradil Benkovský.

Ale prehnane neglorifikujme: bezduchej Senici totiž v momentoch ironicky tlieskali jedinci na tribúne.

Ak však brankár Kira minule v Žiline (1:4) vravel, že vionisti nesmú byť alibisti, teraz nimi vonkoncom neboli. Tvárou živého výkonu bol Alexandros Kyziridis, čarostrelec na 2:1 prudkou obaľovačkou spoza šestnástky.

„Už pred zápasom som si povedal, že to takto spravím. Uveril som tomu, skúsil to a bol to nádherný gól,“ povedal nám Grék, ktorý hrá najlepšie vtedy, ak ide pomyselne o život. „To som celý ja,“ usmieval sa druhý najlepší driblér ligy podľa InStatu.

„Kyziridis potrebuje, aby tlak na neho bol extrémny. Tlak a dôležitosť zápasov mu zvyšuje výkonnosť. V kľúčových dueloch je vždy jedným z najlepších hráčov,“ súhlasil Benkovský. „Má dobrú osobnosť pre futbal, drzú mentalitu a zdravú aroganciu, ktorá ho ženie vpred a umožňuje mu hernú výkonnosť, aj keď nie vždy to je na sto percent. Nebojí sa, nemá rešpekt. Je pozitívom, že šance si vytvára driblingom, vedením lopty, obchádzaním hráčov. Veľakrát v sezóne z týchto pozícií nedal gól, dnes v rozhodujúcom momente konečne trafil priestor, ktorý chcel. Bolo to veľmi futbalové. Ukázal, že má kvalitu a stále ju môže rozvíjať,“ pridal tréner.

Aj Karol Mondek, najlepšia letná posila, chválil najlepšieho vionistu: „Každý týždeň na tréningu ukazuje, aký je kvalitný a perfektný hráč. Teraz má už aj čísla. Už teraz trochu prevyšuje našu ligu.“

A tak je zadaním pre manažment mať istotu služieb Kyziridisa, ktorý vlani podpísal dvojročnú zmluvu s opciou. Alebo nachystať plán, ako ho speňažiť a pomôcť kasičke.