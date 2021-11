Už sme nič nepodcenili a „Honzo“ bol výborný, tešil sa Buček

Nitra po infarktovom závere vykradla Slovan.

8. nov 2021 o 9:39 (KIJ)

Rivali sa naposledy pod Zoborom ostreľovali trinástimi gólmi (5:8), v odvete sme na prvý čakali do 28. minúty. A potom to začalo! Slovan päť stotín pred koncom druhej tretiny znížil na 2:3 a Harrisom dával na 4:4 už po poslednej siréne. Nitra sa pred reprezentačnou pauzou zacvikla na treťom mieste, pri štyroch góloch bodovalo deväť rôznych hokejistov.

Najproduktívnejší corgoň a najlepší strelec extraligy SAMUEL BUČEK po cennej výhre v jame levovej odpovedal na otázky médií.

Ako hodnotíte zápas?

Sme veľmi radi, že sme to ubojovali, i keď to bolo kostrbaté, Slovan mal viac čistých šancí. V prvej tretine to bolo vyrovnané, miestami sme boli lepší. V druhej tretine nám veľmi dobre zachytal brankár, mali sme tam aj dva-tri brejky, z nich sme využili iba jeden. Potom sme si to trošku skomplikovali našou nedisciplinovanosťou, keď sme súperovi darovali presilovku, skočili sme šiesti na ľad. Ale zvládli sme to výborne, dokázali otočiť. Na Slovane sa hrá strašne ťažko, sám som tu v minulej sezóne hral, viem, aké to je. Sme strašne radi, že sme to ubojovali a berieme všetky body. Bol to kvalitný hokej, ktorý sa musel páčiť aj fanúšikom.

Aké boli vaše pocity v absolútnom závere? Rozhodcovia kontrolovali, či vyrovnávajúci gól Harrisa padol po čase alebo nie.

Tajne som dúfal, že ho neuznajú. Už keď bol Harris s pukom na mantineli, tak boli dve sekundy do konca. Vedel som, že keď to prejde pred bránu, už tých sekúnd veľa nebude. Ale nebolo mi všetko jedno. Myslím si, že tomu gólu som mohol zabrániť. Neplatil, bol po čase. Mali sme aj kúsok šťastíčka, ale to patrí k tomu, lebo sme si to ubojovali.

Čo sa dá povedať k prerodu tímu z troch prehier v rade na dve víťazstva po sebe? Riešili ste nejaké špeciálne zmeny alebo tomu nechali voľný priebeh?

V zápasoch, ktoré sme predtým prehrali, sme nemali emócie. Nedohrávali sme súboje, nešli do všetkého na sto percent. Na tréningoch sme sa sústredili na veci, ktoré podľa videa bolo treba robiť lepšie. Napríklad hre jedného na jedného, hlavne v obrannom pásme sme si dobre nerozoberali hráčov, podceňovali súboje. Keď sme už videli, že ho máme vyhratý, tak sme ho podcenili a vždy puk v pásme ostal.

V týchto veciach sme sa zlepšili. Dnes sme nič nepodcenili. Hrali sme jednoducho, snažili sa nekomplikovať si život, nebrať si toho na seba veľa. Keď sme viedli, vyhadzovali sme puky. Dobrou poctivou hrou v obrane sme to zvládli. Samozrejme, výborný „Honzo“ v bráne nás nie raz podržal.

Som rád, že aj šťastie sa ku nám priklonilo. Slovan miestami mohol vyhrať zápas, podržal nás brankár. My sme dali góly, oni nie.

Aký máte pocit zo 17-ročného Adama Sýkoru? Jazdí a nedá vydýchnuť hráčom súpera.

Je to mladý, šikovný chalan. Myslím si, že má veľký potenciál, ktorý môže naplniť. Je to len na ňom. Sedí pri mne v kabíne a dosť sa ma vypytuje. Cítim sa ako taký jeho otec (smiech). Vidím, že každý deň na tréningu maká a snaží sa. Je radosť pozerať na jeho energiu a to, ako ide do každého súboja. Som rád, že sa uchytil a má pevné miesto v zostave.

Nemuseli ste Sýkoru upokojovať? Vedelo sa, že na zápase je jedenásť skautov.

To je na hráčovi, každý to vníma inak. Ako bude časom dospievať, naučí sa hrať pod tlakom a pred ľuďmi. Sám sa s tým musí vysporiadať. Keď si zvykne na to, že hrá pred veľa ľuďmi, tak to ani príliš nevníma. Adam pred zápasom vedel, že tu bude dosť skautov. Snažil sa užiť si to. Starší chalani mu hovorili, nech to nevníma a hrá svoj hokej. Hral výborný zápas. Sme veľmi radi, že sme to zvládli. On k tomu prispel výraznou mieru.