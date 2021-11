Supervráble, diel dva: Kolesár krútil Galantu

Zdolaný tréner sa pozastavil nad päticou vionistov.

9. nov 2021 o 17:40 Martin Kilian ml.

Keď za Vráble vionisti hrajú, nikdy neprehrajú! V novinách si občas rypneme, že béčku nepomáhajú áčkari, ale v nedeľu to bolo, ako má – Ďubek, Kolesár, Yilmaz a Haspra sa vyspali z dlhej víťaznej cesty zo Senice (2:1) a spolu s Mujirim urobili z treťoligovej rezervy totálne iný tím. Na trávniku bolo okamžite poznať 587 prvoligových štartov.

Mohutné posily už pomohli v derby s Nitrou (3:0) a predvčerom i proti silnej Galante: vyprevadili ju 2:1 na góly a 10:2 na šance.

„Ani my v lige to nemáme ľahké. Napriek voľnu sme prišli. Šlo to cez pána majiteľa. On nám verí, chceli sme sa mu odvďačiť,“ vravel muž zápasu Peter Kolesár o Viliamovi Ondrejkovi, ktorý z tribúny zatlieskal víťazstvu Vrábeľ a skoku zo sedemnásteho miesta na pätnáste.

A „Kole“ ani náhodou neprišiel iba na výklus! Po peknej akcii s Yilmazom trafil brvno a v 70. min. centroval Zrubcovi na víťazný gól. „Vypýtaj si päť eur za kolotoč!“ zakričali mu z tribúny, keď pri čiare kľučkami oklamal dvoch Galanťanov. „Futbalom sa vždy chcem baviť,“ utrúsil 23-ročný stredopoliar. Vari sa i on odpichol k lepšiemu? V áčku hosťovi z Trnavy ruže nekvitnú.

„Cením si posily z ViOnu. Najlepší z nich bol Kolesár. Neviem-neviem, ako by sme to zvládli so základným kádrom, dvaja mi chýbali,“ vravel tréner Vincent Debnár, keď sa víťazi posledným hvizdom rozhodcu vymanili z tlaku hostí. „Veľmi ťažký zápas. Nečakal som, že Galanta bude až taká dobrá. Super súper. Natrápili sme sa. Hlavne v prvom polčase sme mali premeniť viac šancí,“ pridal.

Vráble nedali osem góloviek, a tak starý lišiak Mečiar ľavačkou z priameho kopu vyrobil drámu (1:1). Ale v 66. minúte sa nechal vylúčiť po roztržke s Mujirim a javisko bolo zase domáce.

„Prvá žltá bola zaslúžená – prerušil som útok, možno som nemusel, ale chalani mi nezakričali. A druhá? Taká šarvátka, nemusel, ale dal. Mohol iba upozorniť,“ mrzelo Martina Mečiara.

Galanta mala silný záver, predsa jej tréner Denis Tomaškovič kriticky povedal: „Góly sme dostali po chybách a vylúčenie bolo zbytočné. Mali sme priemerné alebo veľmi slabé individuálne výkony, a to by sa v tretej lige stávať nemalo. Každý áčkar z ViOnu bol rozdielový. Súper využil, že pravidlá to dovoľujú. Neviem, však, či je to úplne správne.“

ViOn B Vráble – Galanta 2:1 (1:0) Bolo cítiť, že domáci nominovali až piatich z áčka FC ViOn. Hlavnou zbraňou boli centre Ďubeka – z nich Janek hlavičkoval vedľa, šancu Zrubca ratoval Horník a po rohu loptu pretlačil Hamar (1:0). K tomu Kolesár trafil brvno, Zrubec zle vyriešil nájazd a tutovku mu zmaril Ševčík. Galanta začala s prehnaným rešpektom, s prvým polčasom sa lúčila s optickou, ale iba platonickou prevahou. Druhé dejstvo otvorila perfektným priamym kopom Mečiara po faule na Horáka (1:1). Obom šlo o cenné body, a tak sa na ihrisku priostrilo, Mečiara vylúčili po roztržke s Mujirim. Vráble boli v presilovke nebezpečnejšie, Yilmaz nezvládol tri šance, ale center Kolesára na Zrubca už bol gólový (2:1). Oslabení hostia však bojovali do poslednej sekundy. Góly: 24. Hamar, 70. Zrubec – 51. Mečiar. R Vaňo, ČK: 66. Mečiar (G) po 2. ŽK, 160 divákov. VRÁBLE: J. Švec – Haspra, Hamar, R. Kóša (83. K. Petrík), Kruľák – Švajlen (69. M. Balaj), Ďubek (90. Balko) – Janek (62. Mujiri), Kolesár, Zrubec (90. Slamka) – Yilmaz. Tréner: V. Debnár. GALANTA: K. Németh – K. Mego, Horník, Mečiar, Tvrdý – Ondreák (60. Laššú), Rajt, Ševčík, Hodulík (9. Kočík, 81. Eliáš) – Dibala (77. Borisek) – Horák. Tréner: D. Tomaškovič.