Zničili mi koniec života, hovorí muž, ktorému operovali opačné koleno. Začal sa proces

Nemocnica nepopiera, že pochybila. Sumu, ktorú žiada žalobca, však považuje za neprimerane vysokú.

NITRA. „Zničili mi život, neviem sa s tým vyrovnať,“ konštatoval František Rapan, ktorému v nitrianskej nemocnici operovali nesprávne koleno.

Rokovania o mimosúdnom odškodnení k dohode neviedli, dnes sa preto začal súdny proces.

Bývalý futbalový reprezentant žiada od nemocnice 65-tisíc eur ako nemajetkovú ujmu a bolestné plus náhradu za sťažené spoločenské uplatnenie. Jeho advokát Samuel Baránik ju predbežne vyčíslil na 10-tisíc eur.

Podľa nemocnice, ktorá sa pacientovi písomne ospravedlnila, je to príliš veľa. Bola vraj ochotná zaplatiť okolo tritisíc eur.

S jej právnou argumentáciou sa stotožnila aj komerčná poisťovňa, ktorá vstúpila do súdneho konania ako intervenient na strane žalovaného.

„Keby prežili to, čo som ja prežil, tak by im to bolo málo. Lebo ma odpísali, zničili,“ poznamenal 77-ročný František z Nitry.

Oholili pravé, operovali ľavé

Zákrok mu robili 21. marca 2019. Keď sa prebudil, zostal v šoku. Zistil, že mu operovali opačnú nohu: „V zlom stave mám pravé koleno, oni mi vymenili kĺb na ľavom.“

Na operáciu sa František odhodlal po tom, ako utrpel úraz na tréningu. Nádejal sa, že po nej bude môcť ďalej hrávať futbal za starých pánov.

Keď bol na operačnej sále, nepozdávalo sa mu, že inštrumentárium chystali z opačnej strany. Upozornil na to, lekárka vraj reagovala, že ona dáva len anestézu.

Keď sa po zákroku prebudil, neveril vlastným očiam – drenážna hadička mu trčala z ľavého kolena namiesto pravého. „Vy ste mi operovali nesprávne koleno,“ vykríkol.

Toto zistenie bolo o to šokujúcejšie, že mal oholené správne koleno. „Do rany mu boli zašité aj chlpy, dlhé mesiace mal bolestivý zápal," povedal na súde advokát Baránik.

Lekári sa pacientovi ešte v ten istý deň ospravedlnili. Tvrdili, že takéto niečo sa im ešte nestalo.

Banálny omyl

„Vykonali zákrok, s ktorým žalobca nikdy nevyjadril súhlas, je to zásah do jeho telesnej integrity,“ konštatoval advokát.

Pripomenul, že ide o trvalý a nezvratný stav. Pacientovi vypílili časť kosti, aby mu voperovali endoprotézu. Operatér však urobil podľa Baránika „banálny omyl, pretože si nenaštudoval podklady k operácii“.

Tento banálny omyl treba podľa neho posudzovať prísnejšie, keďže sa stal vo vysokošpecializovanom zdravotníckom zariadení.

Žalobca dal do súdneho spisu v tejto súvislosti založiť článok z tlače, kde bývalý prednosta kliniky hovoril o rozklade a anarchii na pracovisku. Písalo tam, že operatér nebol nijako postihnutý, údajne mal väzby na vedenie nemocnice.

O nemajetkovej ujme majú iné predstavy

Právny zástupca nemocnice Tomáš Stoklasa potvrdil, že išlo o nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti v dôsledku omylu a pacient nedal na zákrok informovaný súhlas.

Nemocnica sa však nestotožňuje so žalobcom vo výške nemajetkovej ujmy. „Ani v prípade, kde nastala smrť, nie sú takéto sumy,“ poznamenal Stoklasa.