Decembrové premiéry v kine CINEMAX: Návrat do Matrixu, mrazivé chvíle v Racoon City aj čarovná atmosféra Vianoc

Posledný mesiac v roku si v kine užijú dospelí i deti.

NITRA. Kino CINEMAX NITRA uvedie v decembri niekoľko filmových premiér.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Program kina CINEMAX Čítajte

Resident Evil: Vitajte v Raccoon City (zdroj: cine-max.sk)

Resident Evil: Vitajte v Raccoon City - premiéra 2. 12. 2021

originálny názov: Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Článok pokračuje pod video reklamou

žáner: akčný, horor

hrajú: Hannah John-Kamen, Tom Hopper, Avan Jogia

krajina pôvodu: USA

jazyková verzia: slovenské a české titulky

prístupnosť: od 15 rokov

Racoon City, kedysi prosperujúci domov farmaceutického gigantu Umbrella Corporation, je teraz vymierajúcim mestom na stredozápade. Exodus spoločnosti spravil z mesta pustatinu...s veľkým zlom pod hladinou. Keď sa toto zlo rozpúta, skupina preživších musí spolupracovať, aby odhalila pravdu a prekonala noc.

Spider-Man: Bez domova (zdroj: ČSFD.sk)

Spider-Man: Bez domova - premiéra 16. 12. 2021

originálny názov: Spider-Man: No Way Home

žáner: akčný, dobrodružný, sci-fi

hrajú: Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei, Benedict Cumberbatch

krajina pôvodu: USA

prístupnosť: od 12 rokov

jazyková verzia: slovenské titulky a slovenský dabing

Vôbec po prvý krát vo filmovej histórii je odhalená totožnosť Spider-Mana a náš dobrý sused už nedokáže oddeliť svoj bežný život od riskantného života superhrdinu. Spider-Man požiada o pomoc Doctora Strange. Avšak tím rozpúta nebezpečný chaos, ktorý mu ukáže, čo to naozaj znamená byť Spider-Man.

Matrix Resurrections (zdroj: cine-max.sk)

Matrix Resurrections - premiéra 22. 12. 2021

originálny názov: The Matrix Resurrections

žáner: akčný, sci-fi

hrajú: Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jessica Henwick

krajina pôvodu: USA

jazyková verzia: slovenské titulky

prístupnosť: od 15 rokov

Pokračovanie kultovej trilógie Matrix príde do slovenských kín v decembri! Keanu Reeves a Carrie-Ann Moss sa vracajú v úlohách Nea a Trinity, obklopení ďalšími známymi tvárami v uchvacujúcom príbehu, do ktorého sa túžia vrátiť milióny divákov na celom svete! Dvadsať rokov po udalostiach Matrix Revolutions žije Neo zdanlivo obyčajný život ako Thomas A. Anderson v San Franciscu, kde mu jeho terapeut predpisuje modré kapsule. Ani on, ani Trinity sa navzájom nespoznávajú. Morpheus mu však ponúkne červenú kapsulu a znovu otvorí jeho myseľ svetu Matrixu.

Spievaj 2 (zdroj: ČSFD.sk)

Spievaj 2 - premiéra 23. 12. 2021

originálny názov: Sing 2

žáner: animovaný, muzikál, komédia

hrajú: Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jessica Henwick

krajina pôvodu: USA

jazyková verzia: slovenské titulky

prístupnosť: bez obmedzenia

V pokračovaní hudobného animáku Spievaj 2, sa partička nadšených hudobníkov snaží preniknúť do vyšších poschodí showbiznisu. Aby to dokázali, musia na svoju stranu získať legendu, ktorá sa zaprisahala, že v už nikdy v živote na pódium nevystúpi.

Šťastný nový rok 2: Dobro došli (zdroj: Martin Črep)

Šťastný nový rok 2: Dobro došli, premiéra 26.12.2021

originálny názov: Šťastný nový rok 2: Dobro došli

žáner: romantická komédia

hrajú: Táňa Pauhofová, Gabriela Marcinková, Antónia Lišková, Zuzana Norisová

krajina pôvodu: Slovensko

jazyková verzia: originálna verzia

prístupnosť: od 12 rokov

Príbeh dlho očakávaného snímku začína tým, že Marek (Ján Koleník) požiada o ruku Hanu (Táňa Pauhofová). Nasledujúci dej sa točí okolo ich svadby u „československého“ more v malebnom Chorvátsku.