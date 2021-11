Medzi obeťami boli aj študenti, vracali sa zo školy. Rodičia sa im nemohli dovolať

Nezdvíhali telefón...

Po nehode sa spustil silný dážď, ktorý sťažoval prácu záchranárom. Do ich príchodu pomáhali aj okoloidúci vodiči. „Od ľudí sme pozbierali asi tridsať lekárničiek,“ povedal jeden z nich.

Hasiči postavili na ceste dva nafukovacie stany, ktoré slúžili ako dočasné útočisko. Pristavili aj evakuačné autobusy. Sanitky a vrtuľníky previezli zranených do okolitých nemocníc.

Najmladší pacient mal len šesť rokov, do nitrianskej nemocnice ho priviezli s otrasom mozgu a fraktúrou nosa. V autobuse cestoval s babičkou, ktorá mala fraktúru tvárového skeletu.

V kultúrnom dome v Jelenci vzniklo hneď po havárii krízové centrum pre blízkych obetí a zranených. Pomoc im poskytovali lekári, psychológovia aj duchovní.

Rodiny do poslednej chvíle dúfali v zázrak. Prežívali mučivé hodiny, pokúšali sa volať, no blízky im nezdvíhal telefón. Niektorí vedeli, že cestoval autobusom smrti, no niektorí to netušili.

Napríklad sedemnásťročnému Martinovi z Kolíňan sa skončilo vyučovanie skôr. Podľa starého otca mal byť pôvodne v škole až do tretej. Keď sa nevrátil v očakávanom čase, rodina tušila, že je zle. O jeho smrti sa dozvedela až podvečer.

V autobuse zahynulo päť tínedžerov. Natália (15), Denisa (17). Veronika (17) a Martin (17) navštevovali Strednú odbornú školu techniky a služieb na Cintorínskej ulici. Alex (16) bol študentom párovského gymnázia.