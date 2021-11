V Nitre hospitalizovali s covidom desiatky pacientov. Ich počet za niekoľko dní výrazne stúpol

Pribudli aj chorí, ktorí musia byť napojení na umelú pľúcnu ventiláciu.

šéfredaktorka MY Nitrianske noviny

NITRA. Situácia sa zhoršuje aj v nitrianskej fakultnej nemocnici. Ako nás dnes informovala hovorkyňa Tatiana Kubinec, s covidom majú aktuálne hospitalizovaných 45 pacientov.

Na infekčnej klinike ich leží 35, desiati sú na covidom ARO – musia byť napojení na umelú pľúcnu ventiláciu. Ďalších 18 pacientov presunuli do špecializovanej nemocnice na Zobore.

Koncom minulého týždňa ležalo vo fakultnej nemocnici 23 covidových pacientov, z toho štyria boli na ÚPV. Na Zobor previezli piatich.

Väčšina hospitalizovaných je podľa Kubinec z nášho regiónu. Nemocnica musela reprofilizovať pätnásť lôžok na očnej klinike a ortopédii.

Pozitívnou správou v tejto situácii podľa hovorkyne je, že stúpol záujem o liečbu monoklonálnymi protilátkami: „Podali sme ju už približne päťdesiatim pacientom. Ani jeden sa do nemocnice nevrátil.“

Pred týždňom evidovali len štyroch ľudí, ktorí v Nitre dostali takúto liečbu. Nemocnica preto vyzvala obvodných lekárov aj cez médiá, aby vytypovali vhodných pacientov, kontaktovali pracovisko infekčnej kliniky a dohodli termín.

Liečba monoklonálnymi protilátkami je pre ľudí, u ktorých bol covid potvrdený PCR testom. Podáva sa v prvých dňoch ochorenia. V nemocnici majú lieky Casirivimab a Imdevimab.

Vhodní sú pacienti nad 65 rokov, respektíve ak majú jeden z rizikových faktorov pre ťažký priebeh ochorenia COVID-19. Nezáleží na tom, či sú alebo nie sú očkovaní.

Liečba sa podáva jednorazovo do žily na pracovisku infekčnej kliniky. Trvá to do dvoch hodín.