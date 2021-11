Veľký Cetín sa pýši novou čističkou, hlavybôl má zo štátu a elektriny

Nedelíme ľudí na očkovaných a neočkovaných, tvrdí starosta František Mészáros.

Článok vznikol vďaka partnerskej spolupráci Obce Veľký Cetín a MY Nitrianskych novín v rámci rozšíreného spravodajstva o zápase V. Cetín - Klasov.

Čo majú nové vo Veľkom Cetíne? Najlepšiu reklamu robia úspešní futbalisti, ale samospráva vníma aj iné priority. Napríklad z čistiarne na odpadové vody bol 14-ročný beh na dlhú trať, ktorý v posledných týždňoch napísal úspešný koniec.

„Konečne sa nám nielen stavebne a technologicky, ale aj administratívne podarilo skolaudovať čistiareň odpadových vôd. V rámci bežného štandardu sme dostali povolenie na skúšobnú prevádzku, po roku sa vyhodnotí kvalita vyčistenej vody a dostaneme definitívne rozhodnutie. Peniaze zo štátnych dotačných systémov boli, aké boli, a tak sme čistiareň dávali dokopy po kúskoch. Štát odporúčal, aby sme betónovú stavbu liali na dvakrát. Ale to bolo nemysliteľné, preto sa vyhotovenie naťahovalo. Celková hodnota čistiarne je okolo 600-tisíc eur, z obce sme do nej dali približne 250-tisíc,“ prezradil starosta František Mészáros a pridal: „Súbežne prebieha kolaudácia už vybudovanej kanalizačnej siete, v dohľadnej dobe to bude hotové. Jej prevádzkovanie, a tiež čistiareň odpadových vôd, prevezme Západoslovenská vodárenská spoločnosť,“

Obecný úrad však má vrásky zo zdraženia energií. Navýšili sa o 150 percent! V ročnom rozpočte by to namiesto 24-tisíc eur činilo až 60-tisíc. Preto Veľký Cetín hľadá riešenie.

„Konanie Slovakia Energy nás nemilo prekvapilo, spolu s viacerými inými obcami sme boli priradení k Západoslovenskej energetike. Lenže kým predtým sme za odber elektrickej energie platili mesačné faktúry dvetisíc eur, ZSE si vypýtala abnormálnych päťtisíc. Je to rana pre obecný rozpočet. Musíme hľadať dodávateľa s lepšími cenami, ale každý z nich ponúka zmluvu na minimálne 24 mesiacov. Každý hovorí, že ceny klesnú, musíme sa rozhodnúť čo najhospodárnejšie,“ vysvetlil František Mészáros.

Otázkou aj postoj štátu k samosprávam. A nielen preto, že prvé kolo antigénového testovania obci stále nepreplatil.

„Vo fonde obnovy sú obce a mestá na chvoste podpory. Musíme si pomôcť sami. Obec však nie je platca DPH, takže keď dostaneme stotisícovú dotáciu, je z nej vlastne iba 80-tisíc. Združenie miest a obcí medzitým pripravuje návrh stavebného zákona, lebo ten štátny je pre nás neprijateľný. Ak je stavebný úrad lokálny a priamo v obci, referent pozná vzťahy, okolie a podmienky a má to oveľa vyšší level. Tobôž ak má obec aktualizovaný územný plán, čo sa nám nedávno podarilo. Štát nám v tomto prípade na druhý pokus preplatil 75 percent vynaložených financií, hovoril starosta.

Prvý muž Veľkého Cetína František Mészáros pridal i posolstvo na koniec: „Nepáči sa mi, ako sa umelo štvú proti sebe očkovaní a neočkovaní. My na úrade komunikujeme tak, aby sme nikoho nedelili.“