V Šali sa za víkend dalo zaočkovať vyše 900 ľudí

Najbližší víkend bude očkovanie dostupné na dvoch miestach.

ŠAĽA. Počet záujemcov o vakcínu proti koronavírusu v Šali prudko rastie. Počas uplynulého víkendu sa v Kultúrnom dome vo Veči a v Poliklinike NSK nechalo zaočkovať 905 ľudí, z toho 271 prišlo na prvú dávku.

Očkovanie na oboch miestach pokračuje aj tento víkend. V sobotu od 8. do 18 hodiny sa vo Veči bude očkovať vakcínou Pfizer/BioNTech. „Počas uplynulého víkendu tu vakcinácia prebiehala bez zdržania. Mobilná očkovacia jednotka podala 250 vakcín. Počas uplynulého týždňa zaočkovala aj 84 seniorov v zariadeniach pre seniorov v Šali,“ informovala hovorkyňa Erika Kollerová.

V nedeľu 21. novembra zaočkujú vo VKOC v Šali, v Poliklinike NSK, registrovaných záujemcov troma druhmi vakcíny. Vakcína Moderna sa bude podávať od 8. do 10.30 h, Janssen od 11.15 do 12.30 h a očkovacia látka Comirnaty od Pfizer/BioNTech od 13.15 do 15. h.

V Poliklinike NSK v Šali zaočkujú aj neregistrovaných, avšak v iných termínoch – Modernou od 10.30 do 11. h, Janssenom od 12.30 do 13. h a vakcínou Comirnaty od 15. do 15.30 h.

„Prihlásiť sa na očkovanie môžu záujemcovia aj prostredníctvom rezervačného systému spoločnosti Agel, kde si môžu vybrať presný termín očkovania,“ dodala hovorkyňa.