Blížiaca sa Noc divadiel v podaní Nového divadla bude patriť ženám

Nitrianski nezávislí divadelníci publikum pobavia inscenáciou 4 ženy na konci sveta.

NITRA. Aj nitrianske Nové divadlo sa zapája do populárneho celoslovenského podujatia Noc divadiel. V sobotu 20. novembra o 20. hodine v Kubaife, v podniku oproti Synagóge, divadelníci zahrajú svoju inscenáciu 4 ženy na konci sveta.

"Ide o autorský (skoro) kabaret Jakuba Nvotu, ktorý vznikol na základe rozhovorov, názorov, šťastí i trápení ženského osadenstva Nového divadla," komentovala dramaturgička Veronika Gabčíková.

"Štyri ženy na malom improvizovanom javisku sa zase raz rozhodli povedať a vyspievať všetko. To sa z času na čas v divadle stáva. Vieme však, že keď chce taká žena, konkrétne herečka, povedať všetko - tak vlastne iba zúrivo hľadá to jedno jediné naozaj dôležité slovo. A robí to, verte, dramaticky," dodala.

Podujatie sa uskutoční v režime kompletne zaočkovaní.