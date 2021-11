Päť titulov pre boxerské nádeje z Nitry

V Holíči sa uskutočnili majstrovstvá Slovenska v boxe žiakov a mladšieho dorastu pre rok 2021.

BC Stavbár Nitra na šampionáte pod vedením trénerov Tibora a Pavla Hlavačku reprezentovalo 7 boxerov, ktorí vybojovali dovedna 5 zlatých a 2 strieborné medaily.

V kategórii mladších žiakov do 30 kg sa zaskvel ešte len 11-ročný Michael Kincel, ktorý po výborných výkonoch v dvojdňovom programe vybojoval nielen titul majstra Slovenska, ale aj cenu pre najtechnickejšieho boxera žiackej kategórie. Druhý titul pre BCS Nitra vybojoval mladší žiak Boris Madarás (54 kg). V mladšom doraste nitriansky Stavbár reprezentovali dve dievčatá a traja chlapci. V dievčenskej kategórii 54 kg podľa očakávania triumfovala reprezentantka Bibiana Lovašová, ktorá si taktiež odniesla aj cenu pre najtechnickejšiu boxerku kategórie. Striebro pridala vo váhe 66 kg Michaela Bodnárová.

Medzi chlapci nedal svojim súperom žiadnu šancu Filip Prešinský (50 kg), ktorý v sobotu vyhral technickým k.o. v 1. kole a nedeľňajšie finále jednoznačne 5:0 na body. V najťažšej kategórii +80 kg potvrdil svoju celoročnú suverenitu Sebastián Šalamon, ktorý v sobotnom programe vyhral k.o. v 2. kole a v dramatickom finále proti Mundimu z Bratislavskej boxerne triumfoval tesne 3:2 na body. Striebro v ml. doraste pridal v kategórii 70 kg Samuel Mezei.

„S vystúpením našich boxerov sme maximálne spokojní. Pred šampionátom som dúfal, že by sme mohli vybojovať štyri tituly, nakoniec ich máme päť, a to nám ušiel ešte jeden takpovediac istý, keď pre zdravotné problémy nemohol štartovať reprezentant Dominik Lindor. Je potešiteľné, že okrem Bibky Lovašovej patrili všetci naši boxeri k tým mladším ročníkom a ostávajú v týchto kategóriách ešte aj budúci rok, kde by Prešinský so Šalamonom mohli dostať viac šancí už aj v medzinárodnom ringu v kategórii mladšieho dorastu,“ povedal tréner Pavol Hlavačka.