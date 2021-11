Na November spomínali v Nitre pred panelmi z Berlínskeho múru. Sú jediné na Slovensku

Pamätník slobody je dočasný. Ak príde štvrtý panel, zmení sa.

NITRA. V centre Nitry už stoja fragmenty z Berlínskeho múru. Nitrania si pred nimi pripomenuli Deň boja za slobodu a demokraciu.

Ak sa dostanú k moci temné sily, či už na Slovensku alebo v Nitre, bude tento pamätník prvý, ktorý zboria. Na slávnostnom zhromaždení to povedal Tibor Macák, spravodajca RTVS v Berlíne, ktorý pomohol panely pre Nitru získať.

Povedal, že fragmenty pripomínajú totalitu, ale zároveň symbolizujú aj slobodu, pretože ak by nebola, stáli by ešte stále v Berlíne. Nitra je jediné mesto na Slovensku, ktoré ich získalo.

Na spomienkovú akciu prišla v utorok podvečer aj veľvyslankyňa Nemecka Barbara Wolf a minister obrany Jaroslav Naď. Na Štefánikovej triede sa stretla podľa odhadov vyše stovka ľudí.

Berlínsky múr v číslach Berlínsky múr stál od 13. augusta 1961 do 9. novembra 1989. Bol dlhý 165 km, z toho 45 km tvorilo hranicu medzi východným a západným Berlínom, 120 km oddeľovalo západný Berlín od NDR. Múr bol vysoký 3,6 metra, tvorilo ho 45-tisíc blokov, jeden vážil 2,7 tony. Po obvode bolo viac ako 300 strážnych veží a 20 vojenských bunkrov. Do západného Berlína sa podarilo utiecť 5076 ľuďom. Pri pokuse o útek zomrelo do 230 ľudí.

Čakajú na štvrtý kus

Pamätník dokončili len niekoľko hodín pred utorkovým zhromaždením. Je dočasný. Mesto má sľúbený ešte štvrtý fragment z Berlína. Ak ho získa, bude jediné na svete, ktoré bude mať panely z prvej aj druhej línie.

„Urobíme sochársko-výtvarnú súťaž. Pamätník bude aj potom umiestnený v tomto priestore, bude to stred budúceho Námestia slobody, ktoré chceme vykreovať ako urbanistický novotvar, parčík zachováme,“ povedal hlavný architekt Viktor Šabík.

Za panelmi stojí tabuľa s fotkami a informáciami o Berlínskom múre, najznámejšom symbole Studenej vojny. Cestička k pamätníku je vypieskovaná.

"Ten piesok je pripomienka toho, ako to fungovalo,“ dodal Šabík, ktorý na zhromaždení prečítal list od prezidentky Zuzany Čaputovej.

Práve vtedy vypadla na krátky čas elektrina. Jeden z prítomných poznamenal, že je to prúser. „To je život, problém by to bol za bývalého režimu,“ reagoval ďalší.

„Vtedy by to bola rovno sabotáž, ktorú by vyšetrovala Štátna bezpečnosť,“ konštatoval s trpkým úsmevom postarší Nitran.

Minister obrany je nadšený

S myšlienkou priviezť do Nitry časti Berlískeho múru prišiel už pred siedmimi rokmi Tibor Ujlacký, ktorý bol predtým hovorcom Ústavu pamäti národa.

Pripomenul, že ľudia našli za panelmi istú smrť: „Preto by sme si ich mali vážiť aj my v Nitre. Viem, prečo to hovorím, lebo aj keď Berlínsky múr priamo nemá nič spoločné s Nitrou, ako sa mnohí kritici tohto pamätníka pýtali, jeho symbolika spája všetkých demokraticky cítiacich a zmýšľajúcich ľudí.“

Prevoz panelov z Berlína zabezpečila nemecká a slovenská armáda. Minister obrany Jaroslav Naď, pôvodom z Nitry, bol z nápadu nadšený.