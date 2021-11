Nule uveril až desať sekúnd pred sirénou. Skvostný Honzík kúzlil hokejkou

Za týmto tímom sa cítim veľmi dobre, vyspevuje si český brankár po víťaznej bitke o prvé miesto.

Dorazil líder a ani si nepípol! Nabitá súpiska Michaloviec posilnená o reprezentanta Buca v šlágri o priebežného kráľa extraligy neprekonala domáceho gólmana.

Šanca Regendu? Smola, prečítal ju. Strela Žitného? Pichol tam hokejku. Brejk Cameranesiho? Zase stál dobre.

DAVID HONZÍK (28) zozadu istil elegantný výkon Nitry, vďaka českému brankárovi znovu zakvitol jej výsostne hokejový výkon. Aj bez lídrov Baláža, Krivošíka a Mezeia znovu nabila Duklu, veď už vonku jej naložila 8:2.

„Skvelý tímový výkon, prvá nula to iba podčiarkla,“ usmieval sa Honzík a odpovedal na otázky médií.

Ako sa vám chytalo proti Michalovciam? Mali viaceré dobré možnosti.

Dobre. Chalani mi to pred bránou dobre čistili, väčšinu pukov som videl. Na to, ako ofenzívne hráme, to dnes bol aj dobrý defenzívny výkon.

Hosť Fournier za stavu 0:0 dostal puk do sita, ale gól neplatil. Boli ste ihneď presvedčení o tom, že jeho hokejka bola privysoko?

Nie. Vôbec nič som nevidel ani nevedel. Iba som počul, ako ťukla hokejka a začali sa radovať.

Kedy vám v zápase bolo najťažšie?

Michalovce mali hlavne v druhej tretine dosť vyložených šancí. Keby rozhodcovia uznali gól na 0:1, bol by to asi úplne iný zápas.

V druhej tretine ste v šanci Žitného predviedli zákrok hokejkou. Dávali ste ju tam vedome?

Už som sa kĺzal na druhú stranu, takže aspoň niečo som tam hodil a on mi trafil hokejku. Našťastie. Bol to dôležitý moment zápasu.

Bolo to vaše prvé čisté konto v sezóne. Nemysleli ste si – vzhľadom na vaše výborné výkony – že príde skôr?

V extralige, ak rátam aj českú, som na nulu čakal veľmi dlho. Konečne!

Znamená nula pre vás niečo viac?

Každý gólman to nejako prežíva. Ja na to postupom času už príliš nemyslím. Pre mňa je dôležité zbierať víťazstvá, čo sa nám darí.

Kedy ste v zápase začali myslieť na nulu?

Až v posledných desiatich sekundách. Keď sme vtedy mali puk pod kontrolou, hovoril som si, že by to už konečne mohlo vyjsť. Lebo aj v nedávnom zápase v Nových Zámkoch to bolo blízko, ale dostali sme gól.

Štatisticky patríte k najlepším brankárom v extralige. Čomu za to vďačíte? Vášmu prístupu či mužstvu?

Všetko si od začiatku sadlo. Prvýkrát som v letnej príprave trénoval individuálne – to mi veľmi pomohlo. Prvé dva zápasy prípravy boli hrozné, hovoril som si, že to nebude úplne dobré. Sám zo seba som nemal dobré pocity. Potom si to začalo sadať. S chalanmi si hovoríme, čo chceme. A stále sa to zlepšuje.

Nitra zo zápasov, v ktorých ste chytali od začiatku, vyhrala až desať a prehrala iba jeden. Mali ste už niekedy takú dobrú formu? Pravda, česká extraliga je iná než slovenská.

V českej nie. Okrem Sparty som chytal za tímami, ktoré nepatria do top päťky. A môj rok v Sparte bol jeden z najhorších rokov Sparty. V extralige som nikdy nechytil takúto sériu, možno v prvej lige, tam áno, v Jihlave.

Ako zozadu hodnotíte ofenzívnu hru Nitry? Pre brankárov to určite nie je nič jednoduché.

Dopredu hráme pekný hokej s veľa šancami. Občas chalani vymýšľajú príliš a mohlo by to byť priamočiarejšie. Veľa závisí aj od toho, ako ja a Matt zachytáme. Zatiaľ mi to vyhovuje. Za týmto tímom sa cítim veľmi dobre.

Nitre sa darí, vyhrala tretíkrát v rade, tentoraz dokonca súboj o prvé miesto...

S Košicami sme takisto viedli 3:0, ale prehrali sme 3:5. Verím, že tam sme si prešli dekou a už vieme, ako sa z nej oklepať.

Volkov prvý Bol to moment prekvapenia, ktorý Nitru uprostred bitky o prvé miesto dostal do sedla – Nemec lahodnou zadovkou vyzval Švarného a do jeho delovky pichol hokejku Volko. „Chalani dobre zabrali za bránou, posunulo sa to na beka, ktorý vystrelil, ja som to iba tečol. Puk mi zobral Šimon Nemec,“ rozprával 20-ročný zelenáč po prvom extraligovom góle. Odchovanec Martina vyučený švédskou a fínskou juniorkou teda načal Duklu v silnej druhej tretine corgoňov. „Nebol to jednoduchý zápas, ale podali sme dobrý výkon,“ vravel o Michalovciach, ktoré polovicu zápasu skutočne ohrozovali Honzíka. „Máme sa v bráne o koho oprieť, a to je veľmi dobré,“ vravel krídelník tretej formácie. Martin Volko sa teda dôležitým gólom prihovoril o svoje miesto v zostave lídrov súťaže. „Snažím sa dokázať, že na to mám,“ utrúsil a o trénerovi Stavjaňovi povedal: „Venuje sa hlavne nám, mladým, máme veľa individuálnych tréningov.“