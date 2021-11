Branč sa teší na finiš jesene proti Solčanom, chce zamotať tabuľku

Piatu ligu som už vyhral s Lapášom, ale tento káder je papierový lepší, tvrdí Vratislav Gajdoš pred nedeľným šlágrom V. ligy Stred.

Deviati z nich rástli v slovenských akadémiách. Siedmi dokonca hrali prvú či druhú ligu! Kráľom nadupanej súpisky je Marián Had, 14-násobný reprezentant Slovenska – jeho vychýrená fotka, ako bráni Cristiana Ronalda, motivuje miestnych prípravkárov a žiakov, práve z mládeže by klub raz chcel výrazne ťažiť.

Šláger Branč - Solčany bude v nedeľu o 13.30 h rozlúčkou s jeseňou v dedinskom futbale

Medzitým je áčko červeným súknom pre býkov v oblasti a regióne. Každý chce zdolať Branč! Aj preto „až“ štyri prehry v trinástich zápasoch, naposledy 2:3 v Hornej Kráľovej. Iný nováčik by sa z piateho miesta veselil, aj on si ho váži, ale každému je jasné, že zvučný káder má na viac.

„Pozor, my sme sa v šatni ani raz nezviazali cieľom, že musíme byť prví, inak spadne svet,“ nadýchol sa Vratislav Gajdoš, líder na ihrisku i mimo neho, ktorý sa prerobil na stopéra a ofenzívnym kolegom kryje chrbát.

„Za celú jeseň sme prakticky ani raz nehrali v plnej sile. Koľkokrát chalani nastúpili na tabletkách a s bolesťami... V opačnom prípade by sme určite mali viac bodov. To ale nie je výhovorka! Na to, aké skvelé podmienky nám všetci ľudia v klube vytvárajú, musíme hrať lepšie. Organizovanejšie, tvrdšie, prijať i rozdať – preto nás porazili Rišňovce a Čeľadice. Ešte viac trénovať, výraznejšie sa zžiť s herným systémom,“ hovorí a nevymýšľa si to – veď futbal zažil v 203 prvoligových štartoch či v európskych pohároch s Petržalkou.

“ „Piatu ligu som už vyhral s Lapášom, ale tento káder Branču je papierovo lepší.“ „ Vratislav Gajdoš

Enormná vyrovnanosť 5. ligy Stred? Vraj žiadny šok pre Vratislava Gajdoša. Ak však Branč v nedeľu o 13.30 h zdolá Solčany – majstra minulej 15-kolovej sezóny – bude zimovať na peknom druhom mieste. Iba dva body pod lídrom z Bábu.

„Majú stopéra Petra Doležaja, hrával za Trnavu, roky sme proti sebe nastupovali. A v bráne je Maťo Kopecký, výborný brankár a človek, ktorého mám veľmi rád. A to je všetko, čo o Solčanoch viem,“ s úsmevom priznal 35-ročný stredopoliar o súperovi spod tribečských svahov vzdialenom hodinku autom.

„Väčšina tímov z nás má rešpekt a do Branču príde so zaparkovaným autobusom v šestnástke. Som zvedavý, či to tak bude aj v nedeľu. Už nemôžeme robiť školácke chyby ako naposledy v Hornej Kráľovej (2:3). Musíme hrať útočne, ale i zodpovedne, nezabudnúť brániť,“ ukazuje trojbodovú cestičku Vratislav Gajdoš, ktorý je už po operácii menisku a v zimnej príprave sa zapojí naplno.

Keď sa rozprávate s Brančanmi, rýchlo vycítite, čo ich trápi na duši. S čímsi podobným kedysi v okolí zápasil vo svojej postupovej jazde aj FC ViOn.

„Jednému nerozumiem. A chcem, aby to v článku odznelo,“ sám od seba načrtol ťažkú tému Vratislav Gajdoš. „Nikomu sme nič neurobili, iba si chceme zahrať pekný futbal, potešiť divákov, prilákať ich na zápasy. Predsa bývame terčom nevraživosti. Všetci riešia peniaze a neviem, čo ešte... Nechápem toľkú ľudskú závisť. Každý si nášho manažéra Laca Kazána berie do úst, ale keby v regióne bol viac takých pre futbal zapálených ľudí, dedinský futbal by hneď vyzeral inak,“ odkázal z Branču pred nedeľným šlágrom so Solčanmi (13.30 h).