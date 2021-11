Kráľovský beh: Víťazmi strela Kĺbik a cyklistka Hezká (+FOTO)

Pod Tópartom behalo 45 bežcov. Pretekári si pochvaľovali najmä familiárnu atmosféru.

Bežci si značia do termínovníka nové podujatie. Kráľovský beh napísal v stredu 17. novembra svoju prvú kapitolu. Usporiadateľom bolo občianske združenie Život pod Tópartom z Hornej Kráľovej.

Ako prví vybehli na trať žiaci. Desiatke bežcov kraľoval na 1,6 km dlhej trati Viktor Piršel zo Šale, medzi babami mu sekundovala domáca futbalistka Alexandra Lenčéšová. Potlesk však patril všetkým, ktorí zvládli trať.

Suverénny Kĺbik, Hezká prišla na bicykli

Po nich sa s úderom kostolných zvonov vydal na päť kilometrov dlhú trať vedúcu uličkami Hornej Kráľovej 35-členný nabitý pelotón s viacerými bežeckými esami, ale aj domácimi bežcami. Bežalo sa v dobrom tempe, všetci bežci mali čas pod 30 minút. Najrýchlejší bol Adam Kĺbik, ktorý dal súperom doslova k.o. Do cieľa dobehol v čase pod 17 minút. „Išiel ako strela, ani som ho nestačil zaregistrovať,“ uznanlivo pokyvovali súperi aj diváci pri trati.

„Bežalo sa mi výborne. Trať sa mi páčila, počas behu nás povzbudzovali aj domáci. Prišlo trochu menej bežcov, takmer všetci sa tu medzi sebou poznali. Bol to síce prvý ročník, ale organizácia nemala chybu. Vyšlo aj počasie, nefúkalo a nebola príliš zima. Čo sa týka môjho času, na to, že je koniec sezóny, som s ním spokojný,“ povedal tesne po pretekoch mladík z Mojmíroviec, ktorý sa na pomyselné pódium postavil spolu s otcom Antonom. Ten bol v cieľovej rovinke na druhom mieste, ale tesne pred cieľom ho predbehol prekvapenie behu Samuel Polák z Červeníku.

V bežeckých kruhoch na západnom Slovensku je Zdenka Hezká známa persóna. Zaujala aj na Kráľovskom behu, už pri prezentácii. Prišla totiž zo 17 kilometrov vzdialených Diakoviec na bicykli. „Zlyhal mi odvoz, tak som prišla bicyklom,“ usmievala sa pri časomiere. Zabehla si „na nečisto“ jedno tréningové kolo, postavila sa na štart a s časom 19:29 (piaty najlepší celkovo) vyhrala ženskú kategóriu. „Prišla som podporiť prvý ročník. Prvé, čo ma pri hodnotení napadá, sú milí ľudia, ktorí sa tu zišli. To sa mi páčilo. Cítila som sa ako doma,“ povedala zlatá Zdenka Hezká. Na stupni víťazov jej sekundovali Emília Véghová s Annamáriou Budaiovou.

Medzi domácimi triumf Tóthovej a Rábeka

Organizátori sa rozhodli motivovať k štartu aj domácich bežcov, ktorí súťažili o najrýchlejšieho Kráľovana a Kráľovanku. Medzi ženami sa týmto honorom môže pýšiť Janka Tóthová. „Nečakala som, že sa mi podarí dobehnúť v takom dobrom čase. Je to môj rekord, z čoho mám radosť. Verím, že sa z Kráľovského behu stane tradícia,“ vyjadrila sa v cieli.

Vyrovnané to bolo aj medzi domácimi bežcami. Vyhral napokon hráč hornokráľovského KFC Denis Rábek, ktorý paradoxne prišiel na preteky ako posledný súťažiaci. „Nosil som jačmeň a kukuricu, som rád, že som to stihol,“ vravel pred štartom. Na trať vybehol s vervou, prvých 500 metrov viedol. „Potom toho mladého (Kĺbika) ani vidieť nebolo,“ smial sa Denis. Cenné pre neho bolo, že behu sa prakticky nevenuje. „Viac som behával cez koronu, keď sa nehral futbal. Naposledy som si bol zabehať pred pol rokom. Bolo výborné počasie, mám rád chladnejší čas pri behu. So svojím časom som spokojný, možno keby som sa lepšie pripravil a viac behával, mohol som ho stlačiť o pár sekúnd dole,“ vravel najrýchlejší domáci bežec. Podobne ako viacerí bežci ocenil aj on organizáciu. „Na to, že sme taká malá dedina a zorganizovalo sa takéto niečo, to je paráda a veľmi sa mi to páčilo. Najsympatickejšie pre mňa bolo to, že to bolo také familiárne. Aj tým, že to bolo v domácom prostredí, behal som uličkami, ktoré poznám, chodím nimi na tréning... Boli tu samé známe tváre, domáca atmosféra, ktorá tomu dávala veľmi veľa. To inde nezažijem,“ vyslovil sa Denis Rábek a zároveň vyslovil prianie, aby sa z Kráľovského behu stala tradícia.

Organizátori: Prvý ročník sa vydaril

Spokojní bežci = najväčšia radosť organizátora. Jednoduchá rovnica potvrdená aj v prípade Kráľovského behu. Ako povedal jeden z členov o.z. Život pod Tópartom Michal Morvay, myšlienku zorganizovať prvé bežecké preteky v Hornej Kráľovej nosili v hlave už rok. Pôvodný plán znel jeseň, čo však nevyšlo. „So zhoršujúcou sa pandemickou situáciou sme sa približne pred dvoma týždňami rozhodli, že predsa len sa pokúsime zorganizovať beh. Napriek krátkemu času na prípravu a propagáciu, pokročilému dátumu v kalendári a skutočnosti, že nikto z nás nemal skúsenosť s akciou podobného typu, si myslím, že prvý ročník Kráľovského behu sa nám vydaril. Svedčili o tom poďakovania viacerých bežcov - či už priamo po pretekoch alebo dodatočne zaslanými správami. Milo nás prekvapil počet a účasť bežcov z atletických či bežeckých klubov ako aj skutočnosť, že cestu do našej obce si našlo mnoho z nich zo vzdialených miest, obcí, napr. z Bratislavy, Galanty, Ladíc, Želiezoviec, Červeníka,“ povedal Michal Morvay.

Ako doplnil, organizátori už po dobehu posledného bežca začali rozmýšľať nad organizovaním druhého ročníka a jeho vylepšeniu. „Spokojnosť s prvým ročníkom je pre nás záväzkom a zároveň nastavenou latkou ďalší ročník ešte vylepšiť. Pevne veríme, že sa nám to podarí. Záverom by som v mene OZ poďakoval všetkým, ktorí nám akokoľvek pomohli pri organizácii či samom priebehu akcie. Takisto aj Nitrianskemu samosprávnemu kraju, ktorý nás podporil.“