Alfa Romeo narazilo do oprotiidúceho autobusu. Jeden človek zomrel

Vodič predbiehal a nestačil sa zaradiť.

NITRA. Tragická nehoda sa stala v piatok večer medzi Tesárskymi Mlyňanmi a Slepčanmi. Zomrel 27-ročný muž, ktorý šoféroval Alfa Romeo.

Auto prešlo do protismeru, kde narazilo do autobusu. Náraz ho vymrštil do zvodidiel, odkiaľ ho odhodilo do Toyoty. Tá skončilo mimo vozovku. Informáciu potvrdila policajná hovorkyňa Viktória Borloková.

Podľa našich informácií Alfa Romeo predbiehalo pred ním idúce autá a nestihlo sa zaradiť späť do svojho pruhu. Nebohý vodič je z Tesárskych Mlynian.

„Pravdepodobne z dôvodu nepripútania sa bezpečnostným pásom vyletel z auta na cestu a utrpel zranenia nezlučiteľné so životom,“ dodala Borloková.

V autobuse sa podľa nej ľahko zranila jedna žena. Ošetrenie vraj nepotrebovala.

Autobus patrí spoločnosti Arriva. Vznikla na ňom približne dvojtisícová škoda.

Okolnosti a miera zavinenia dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania nitrianskej dopravnej polície. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie za zločin usmrtenia.