Jeden rozhodol v poslednom stúpaní, ďalší úplne na páske (+FOTO)

Nadšenci zo Slepčian v sobotu privítali milovníkov behu na tradičnom podujatí.

Vták lieta, ryba pláva a človek behá – znie motto organizátorov Slepčianskej pätnástky. Pred rokom pandémia zabránila konaniu pekného dedinského behu, teraz to partia zanietencov okolo Jozefa Balka stihla tesne pred sprísnením opatrení, ale aj to len v obmedzenom režime. Museli škrtnúť detské behy, limitovať počet účastníkov a vyhodnocovalo sa vonku, nie v kultúrnom dome a vždy chutný guláš bol nahradený bagetou.

Konkurencia teda nebola taká početná, ale o kvalitné výkony nebola núdza. Bežci si užívali príjemné počasie, hoci na otvorených rovinkách medzi dedinami ich potrápil chladnejší vietor. Trať viedla okrem Slepčian aj cez Novú Ves n/Ž., Tesárske Mlyňany a Viesku n/Ž.

V hlavnom behu na 15 km sa predstavil 18-ročný triatlonista z Nitry Patrik Siegla, ktorý v tomto roku obsadil 12. miesto na majstrovstvách sveta Challenge The Championship v strednom triatlone v kategórii 18-24 rokov.

V Slepčanoch ho však predbehli dvaja súperi, ktorí zviedli tuhý boj o celkový primát. Hoci po väčšinu trasy bol v čele košický rodák Lukáš Gdovin, záver patril domácemu favoritovi z BK Pyxida Čierne Kľačany.

„Bežalo sa mi dnes pocitovo trošku ťažšie, ale snažil som sa držať si prvého bežca na dohľad, vďaka čomu som sa donútil udržať tempo, s ktorým som nadmieru spokojný. Ako bonus mi v závere zostalo viac síl na záverečné stúpanie a podarilo sa mi druhýkrát zvíťaziť na Slepčianskej 15-tke,“ povedal v cieli víťazný Matej Páleník. V miestnom parčíku mu palce držala manželka Veronika (majsterka SR pod priezviskom Zrastáková), kočíkujúca ich mesačného synčeka Tima.

Žien bolo na 15-tke pomenej a prvenstvo z roku 2019 si zopakovala Katarína Sládečková z Nitry. „Mám rada beh v Slepčanoch. Super organizácia, perfektná akcia, trasu mám rada a darčekový kôš plný vitamínov je super. Počasie bolo ideálne, bežalo sa veľmi dobre. Ďakujem a teším sa na ďalší ročník,“ vyznala sa Katka.

Jej životný partner Ivan Liptay zasa triumfoval v kratšom behu na 7,5 km, keď až na páske predstihol svojho súpera. V tom istom aute sa do Nitry vracali dokonca až traja víťazi, keďže v ňom sedel aj šesťdesiatnik Štefan Gibala.

Medzi ženami na 7,5 km bola v cieli najrýchlejšia Lucia Ondriašová, jej dvojička Dominika finišovala tretia.

Bežci si teda v Slepčanoch prišli na svoje. Každý si odniesol tričko, najlepší aj poháre. Uvidíme, ako sa s prísnymi opatreniami vysporiadajú organizátori plánovaných decembrových behov v Machulinciach a Zlatých Moravciach.

Z výsledkov vyberáme

15 km:

Muži do 39 rokov: 1. Matej Páleník (BK Pyxida) 54:53, 2. Lukáš Gdovin (Run For Fun) 55:03, 3. Patrik Siegl (Duvi Sport) 57:55.

Muži 40-49 rokov: 1. Jozef Ryzek (JTauto N. Zámky) 59:18, 3. Mário Ondriaš (Tribosport ZM) 1:02:14.

Muži 50-59 rokov: 1. Milan Furár (BK Duslo) 1:00:48.

Muži nad 60 rokov: 1. Štefan Gibala (UKF Nitra) 1:09:41.

Ženy do 39 rokov: 1. Angelika Striešková (Húrky ZM) 1:14:34.

Ženy 40-49 rokov: 1. Katarína Sládečková (Nitra) 1:13:18.

Ženy od 60 rokov: 1. Margita Rusnáková (Janíkovce) 1:46:48.

7,5 km:

Muži: 1. Ivan Liptay (Šuchtáci Nitra) 30:55, 2. Radek Šály (Šulywander) 30:56, 3. Róbert Kollár (Praf UK) 31:56.

Ženy: 1. Lucia Ondriašová (Zlaté Moravce) 34:14, 2. Veronika Hudecová (SpinWork) 34:17, 3. Dominika Ondriašová (Zlaté Moravce) 34:31.