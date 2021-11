Sám doma, uväznený v Nemecku: Balážove trable s koronou v najhorší čas

Namiesto životnej šance päť nocí zavretý na hoteli a dvanásť hodín za volantom.

Kráľ extraligy v plus-mínus (+13 v 15 zápasoch), chlapík s motorom v korčuliach, podľa generálneho manažéra Chrenka spolu s brankármi najužitočnejší hokejista Nitry. JOZEF BALÁŽ si ďakuje, že v lete zvolil prestup z Vítkovíc pod Zobor. Tréner Ramsay si ho totiž skraja novembra zavolal do reprezentácie na Nemecký pohár.

Lenže 22-ročná kométa si proti Švajčiarom, Rusom a Nemcom na ľade neťukla ani sekundu. Fandila z hotela.

„Pozeral som do blba,“ dnes sa už len zasmeje Jozef Baláž. „Chcel som sa v reprezentácii ukázať. Bol som z toho smutný, aj slzička vybehla, ale snažil som sa v tom priveľmi neponárať a myslieť na ďalšiu šancu,“ pridal.

Päť nocí bol „väznený“ na izbe v Krefelde iba polhodinu od holandských hraníc.

„Keď som v pondelok 8. novembra šiel na reprezentačný zraz, v Nitre som mal negatívny antigénový test a v Bratislave negatívny PCR test. Po štvrtkovom rozkorčuľovaní v Nemecku sme však ja a Krivošík zistili pozitivitu. Každý z nás bol izolovaný do inej izby. Nosili nám jedlo pred dvere,“ rozprával šikovný center.

„Filip bol o deň negatívny a mohol letieť. Ale ja som bol trikrát v rade pozitívny a mohol odísť až v utorok o dvanástej, teda po vyše piatich dňoch na hoteli... Nemohol som letieť, čiže som si požičal auto a šoféroval do Viedne, kde som ho nechal na pobočke. Tam po mňa sestra so švagrom prišli na dvoch autách, moje mi dali, aby som išiel sám, nebol s nikým v kontakte. Šoféroval som 1 300 kilometrov domov do Liptovského Mikuláša, dorazil som po dvanástich hodinách,“ opísal komplikovanú jazdu naprieč strednou Európou.

Jozefovi Balážovi karanténa skončila v piatok a v nedeľu už trénoval v Nitre, kde sa hráči pre ochorenia stretli iba v skromnom počte. Najbližšiu šancu na reprezentačnú nomináciu bude mať na decembrovom Švajčiarskom pohári.