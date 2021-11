Na výnimočnej akcii v Jelenci sa poklonili zosnulému starostovi

Stará garda dávala z 2:5 na 5:5.

Jelenec? Nie celkom obyčajný klub, povie vám každý, kto rodinnú atmosféru pod Gýmešom zažil na vlastnej koži. V sobotu tam mali štvrtú edíciu „zápasu legiend“, ktorý sa koná každé dva roky od jesene 2015. Strojcom myšlienky i organizátorom je Henrich Richter, predseda FC.

Človek z mäsa a kostí - takú vizitku má aj v Jelenci Pavol Farkaš (vpravo), bývalý kapitán FC Nitra a dlhé roky legionár v zahraničí (hral aj taliansku ligu), ktorý na posedení rozdával fotografie. (zdroj: Martin Kilian ml.)

„Keď vidím, že mi v novembri volá Heňo, vždy sa teším,“ zaznelo od stolov s gulášom z diviny i fazuľovicou, keď jelenecké futbalové osobnosti zajedali remízu 5:5 s áčkom siedmoligistu. „Hral som tu iba dva roky, aj to dávno, no beztak ma vždy zavolajú na posedenie, to je neuveriteľné, iné dediny to nerobia,“ pritakal jeden z prísediacich.

Veruže silná zostava sa zišla v dresoch legionárov Jelenca – Bosákovci, Kaštiak, Ďuračka, Moravčík, Michalička, Kováč, Szegény či Ágh, do toho exreprezentačná posila Farkaš, na lavičke dirigenti Mészáros, Medveď alebo Štefanka, ktorí na ihrisku čo-to povyhrávali. Stará garda dávala z 2:5 na 5:5, v hodine dvanástej inštinkt strelca potvrdil Koreň, a tak zápas s mladými puškami z áčka rozhodli až penalty.

Jelenecké generality: Rastislav Tokár (člen jedenástky jesene 7. ligy B), Enrik Borbély (obdržal plaketu za sto gólov za Jelenec), Henrich Richter (hrajúci predseda FC), Radoslav Rončák (klubový hráč roka) a Marian Koreň (tréner FC). (zdroj: Martin Kilian ml.)

Keď rozhodca Mikle naposledy zapískal, futbaloví kamaráti sa presunuli na cintorín, dlhoročnému šéfovi klubu Ivanovi Vargovi chcel vzdať hold každý. Dobráka, ktorý pre Jelenec dýchal aj ako výborný starosta, je stále cítiť v útrobách štadióna...

Partička do noci spomínala na staré časy pri dobrom víne. Takú človečinu ako v Jelenci nájdete málokde!