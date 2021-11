Bodnárová: Vedeli sme, že zlatý set tu dnes bude. Tešíme sa na Francúzsko!

Servis, bloky a veľké chcenie nám dnes vyhrali zápas, kvitoval tréner František Bočkay.

Do nitrianskej mestskej haly zavítala v stredu európska pohárová súťaž volejbalistiek. Ženy UKF Nitra, vlani bronzové v extralige, hostili v odvete bulharský Kazanlak. Prvý duel po tesných setoch prehrali vonku 0:3. Na postup ďalej potrebovali vyhrať 3:0 alebo 3:1 a následne uspieť v tzv. zlatom sete (do 15).

Diváci, ktorí prišli pár hodín pred spustení lockdownu v krajine, si užili posledný záchvev slobody, vrátanie prítomnosti na športových podujatiach. Aj tých pár desiatok si zápas vychutnalo a vytvorilo dievčatám výbornú kulisu!

Zápas sa lámal na konci tretieho setu, kedy hostky viedli 18:21. Na podaní potiahla sériu Caroline Godoi, na sieti jej spoluhráčky odviedli skvelú prácu a Nitrianky vyhrali zlomový set 25:21. Vtedy doslova ušli hrobárovi z lopaty. Ďalšie dve periódy, vrátane zlatého setu, už mali zverenky dua Bočkay - Bernáth pod kontrolou. A tak mohla na konci vypuknúť veľká nitrianska radosť.

Aj šéfovia klubu, bratia Červeňovci, kvitovali variabilný útok (na čele s Hudecovou), výbornú obranu a bojovné srdce. Na hru domácich sa naozaj dalo pozerať!

Fakty zo stredy Challenge Cup - odveta 16-finále: Volley project UKF Nitra - Kazanlak Volley Bagira 3:1 (22, -21, 21, 16). Zlatý set 15:9. UKF: Hudecová 20, Krajčírová 8, Silva 7, Bodnárová 19, Godoi 15, Galvao 5, libero Španková (Konárová, N. Kubová).

Povedali po zápase

František Bočkay, tréner:

„Pocity sú výborné. Hneď po zápase v Bulharsku sme si verili, že to môžeme doma zvládnuť. Vedeli sme, že sme doma silnejší, a to sa aj potvrdilo. Zápas bol trošku divný, boli aj chyby, ale nakoniec prevažujú tie dobré veci. My sme zapli až po treťom sete a potom to už išlo. Ja som strašne hrdý na tieto ženy.

Zlatý set, to boli veľké emócie, musel som aj sám seba krotiť. Baby veľmi chceli vyhrať, ja som to z nich cítil pri každej lopte. Na zlatý set sme sa nejako špeciálne nepripravovali. Vedel som však, že dnes musíme vyhrať štyri sety.

Čo rozhodlo? Začali sme veľmi dobre robiť veci, ktoré má u nás na starosti kolega Bernáth. Začali sme výborne servovať a ešte lepšie brániť. Dnes sme vyhrali obranou.

Vtedy, keď sa zápas lámal, začali fungovať kolegove veci. Tím zapol na iné obrátky, čo sa týka obrany a servisu. Dovtedy sme tam kopili chyby. Práve tieto veci nám vyhrali zápas. Caroline potiahla sériu na servise a my sme si pomáhali obranou na sieti.

Bol to veľmi dobrý zápas. Emočne určite náš najlepší v sezóne. Aj po vyhratých setoch baby neuleteli, zostali na zemi a ďalej pracovali. Dúfam, že sme urobili radosť aspoň tej stovke ľudí, ktorí si našli cestu do haly.

Ak nás teraz bude v ďalšom kole čakať francúzsky tím (pozn. Cannes), tak budeme mať čo robiť. Obidva zápasy by sa mali hrať v decembri.“

Pavel Bernáth, asistent trénera:

„Chytili sme sa v jednom postavení, chvalabohu, potiahli sme servis a zabrali naše bloky. Potom už súper konečne „búchal“ tak, ako my sme chceli, nie tak, ako chcel on. Takže trpezlivosť nám pomohla.

Maximálne sme využili výhodu domáceho prostredia. Úplne presne, ako to súper využil v Bulharsku. Aj o tom je šport a z toho sa hráčky oboch tímov tiež môžu poučiť.

Či sme boli v sumáre lepší? Bolo to fifty-fifty. Mali sme šťastie, že sme hrali zlatý set doma. Ale občas musíte mať v športe aj šťastie.“

Bianka Bodnárová:

„Tešíme sa z víťazstva. Dnes sme do toho išli na sto percent a mali sme jasný cieľ. Boli sme si vedomé, že dnes sa tu odohrá ten zlatý set. Som rada, že sa to aj uskutočnilo. Tešíme sa z výhry a ideme do Francúzska!

Ako som vnímala, keď sme prehrávali v závere tretieho setu? Ja som sa nesústredila na stav. To nás učia aj naši tréneri, aby sme nesledovali čísla na tabuli. My sme sa sústredili na každú loptu. Išli sme krok po kroku a tak to aj dopadlo.

Európska súťaž je trošku iná ako naša liga. Sme tu viac motivované hrať proti takýmto dobrým súperom, ktorí nám pomáhajú zlepšovať sa.

Kazanlak je dobrý súper, mohli sme sa o tom presvedčiť aj v Bulharsku. My sme však využili to, že zlatý set sa hral u nás doma - na sto percent.“

Caroline Godoi:

„Sme veľmi šťastné, sú to skvelé pocity. Vedeli sme, že to bude ťažké. Ale neprestávali sme veriť. Keby sme prehrali tretí set, bolo by po všetkom. Vtedy sme vedeli, že musíme zabojovať. Dodržiavali sme stratégiu našich trénerov, vedeli sme ju aplikovať.

V druhej polovici zápasu sme už robili menej chýb. Mali sme veľkú motiváciu: chceli sme pokračovať ďalej v Európe.“