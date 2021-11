Psychologické scifi s romantickým nádychom. Autorka čitateľov prekvapila novým žánrom

Kniha je upozornením, kam môže človeka spôsob života a myslenia doviesť.

NITRA. Na slovenskej knižnej scéne sa meno Beatrix Zaťková objavilo približne pred dvomi rokmi. Svojím nadhľadom, humorom a pútavým štýlom písania, ktorý sa objavil už v debute „Podivuhodná kniha, ktorá vyčistila more“, si rodáčka z Nitry hneď získala srdcia čitateľov. Ako sama vraví, má dar rozprávania. Príbehy obyčajných ľudí vie pritom podať neobyčajným spôsobom.

Svojou poslednou, štvrtou knihou s názvom Dva svety však čitateľov prekvapila. Miesto známeho prostredia jej dej zasadila do blízkej budúcnosti a miesto bežných problémov v nej hlavní hrdinovia čelia doslova katastrofe.

Mohli by ste v skratke opísať dej novej knihy?

Dej knihy Dva svety sa odohráva v neďalekej budúcnosti. V jedno ráno sa udeje zvláštna neočakávaná udalosť, ktorá poznačí životy ľudí naprieč celým svetom. Milión ľudí upadne v jednu minútu a sekundu do kómy, ktorej príčina bude neznáma. Hlavná hrdinka knihy, mladá policajtka Líza tak náhle príde o milovaného manžela a jej syn Leo o otca. Po dvoch rokoch samoty a trápenia sa zoznamuje s Alexom, ktorý v to nešťastné ráno prišiel o manželku. Rovnaký osud ich spojí a vzájomné sympatie sa začnú pomaly meniť na zakázanú lásku. Líza neúnavným pátraním zisťuje, že podivný spánok ich najbližších nezavinila náhoda. Stopy vedú do najvyšších kruhov a sama sa tak ocitá v nebezpečenstve. Ako sa príbeh skončí, aká je príčina kómy a či sa cesty Lízy a Alexa napokon spoja, čitateľom prezradí môj nový titul.

Kniha Dva svety je v porovnaní s vašimi predošlými knihami odlišná, vyskúšali ste si nový žáner, dokonca sci-fi. Čo k tomu viedlo?