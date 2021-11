Predposledný diel série Prechádzka starou Nitrou odhaľuje tajomstvá Nitrianskeho hradu a okolia

Minulosť ikonickej dominanty Nitry okrem fotiek približujú dokumenty staré stovky rokov.

NITRA. Populárna séria kníh Prechádzka starou Nitrou sa čoskoro uzavrie. V týchto dňoch autor Vladimír Vnuk verejnosti predstavil v poradí ôsmy, teda predposledný diel, ktorý poteší srdce snáď každého Nitrančana.

Najnovšia publikácia totiž zachytáva minulosť a vývoj najkrajšej, najobľúbenejšej a najfotografovanejšej časti mesta – Nitriansky hrad a okolie.

Výnimočnosťou knihy je, že okrem fotografií v nej nájdete aj unikátne historické kresby, rytiny či maľby. „Prechádzka Nitrianskym hradom sa začne prezeraním vojenského plánu, medirytín, kresieb a malieb od konca 16. storočia do začiatku 20. storočia, ďalej budem pokračovať pohľadmi na Nitriansky hrad z rôznych častí mesta a pohľadmi z hradu na mesto,“ priblížil Vnuk.

Vďaka fotografiám sa naskytne nefalšovaný pohľad na to, ako sa nielen hrad, ale i mesto v priebehu rokov menilo.

Stránky knihy milovníkov histórie zavedú aj do čarovných zákutí Nitrianskeho hradu v rozličných časových obdobiach. Navštívia napríklad Zámocké, Palárikovo či Pribinovo námestie a naskytne sa im aj jedinečný pohľad do interiéru Kaplnky sv. Emeráma či do Biskupského paláca.

Postupne sa čitatelia dostanú aj do širšieho hradného areálu. Nakuknú do Diecéznej knižnice i príbytkov niektorých vtedajších obyvateľov. Následne prejdú do Horného mesta, odtiaľ na Župné námestie až po Podzámsku ulicu.

Pri každej fotografii je uvedený krátky opis spolu s názvom ulice či námestia, ktorý sa v danom období používal. Mimo fotiek Vnuk v knižke uvádza aj majiteľov domov na jednotlivých uliciach a námestiach, vrátane živnosti či povolania tých, ktorí budovy obývali alebo si ich prenajímali. Súčasťou knihy sú aj tri dobové mapy.

Do konca roka Vladimír Vnuk plánuje vydarenú sériu uzavrieť. V poslednom dieli sa bude venovať mestskej časti Čermáň, sídlisku Chrenová a okoliu, ako aj mestským a bývalým mestským častiam. Publikované časti knižnej série si môžete zakúpiť aj na recepcii našej redakcie.