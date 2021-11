Situácia v školách sa zhoršuje. V jednom okrese sa budú starší žiaci učiť dištančne

Zatvorené triedy

okres Nitra - 173 tried:

materské školy 21 tried, základné školy 96 tried, gymnáziá 10 tried, stredné odborné školy 46 tried

Článok pokračuje pod video reklamou

okres Šaľa - 40 tried:

materské školy 2 triedy, základné školy 30 tried, gymnáziá 4 triedy, stredné odborné školy 4 triedy

okres Zlaté Moravce - 22 tried

materské školy 3 triedy, základné školy 11 tried, gymnáziá 1 trieda, stredné odborné školy 7 tried

spolu okresy Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce - 235 tried:

materské školy 26 tried, základné školy 137 tried, gymnáziá 15 tried, stredné odborné školy 57 tried

zdroj: RÚVZ Nitra