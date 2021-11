Nová ulica v centre Nitry zostane bez mena. Nechce ho ani investor

Ak by návrh na zastupiteľstve prešiel, radnici by vraj hrozili sťažnosti a žaloby na náhradu škody.

NITRA. Spolu s novou výstavbou pribúdajú nové ulice. V centre Nitry vznikli dve, obe prepájajú Palánok s Piaristickou a sú súkromné.

Poslanci im chceli dať meno, no v jednom prípade si to nakoniec rozmysleli. Vyhoveli tak žiadosti obyvateľov nových bytov aj investora.

V opačnom prípade by hrozilo, že bude mesto čeliť žalobám a požiadavkám na náhradu škody.

Hornotabánska teda v Nitre nebude, hoci ulicu takto mnohí Nitrania volajú. Komunikácia zostane oficiálne bez mena.

Zastupiteľstvo schválilo len názov pre ulicu v susedstve piaristického kostola – Stará veterná ulica.

Len účelová komunikácia

Zaujímavé je, že názov Hornotabánska sa spomína v kolaudačnom rozhodnutí a našli sme ho aj na google maps.

Rovnako sa volala ulica, ktorá bola v lokalite pred desiatkami rokov. Zmizla, keď domy v roku 1975 zbúrali. Dnes je minulosťou aj historický kopec. Vyrovnať ho dal investor.

Patrí mu aj nová ulica, ktorá vedie medzi polyfunkčným centrom Tabáň a materskou školou. Na radnicu napísal list, kde pripomína, že nejde o verejné priestranstvo, ale o súkromnú účelovú komunikáciu.

Umožňuje vjazd do jednotlivých blokov aj podzemných garáží. Vlastník nikdy nežiadal o jej formálne pomenovanie a ani s ním nesúhlasí. Dôvodom je, že vchody do dvoch blokov a garáží už v apríli dostali označenie aj súpisné a orientačné čísla. Rozhodol o tom referát evidencie obyvateľstva a domov na mestskom úrade.

Vchod do bloku D a garáží je na Piaristickej 16, vchod do bloku C je na Palánku 5. Tieto značenia boli použité v úradných, obchodných a servisných konaniach (napríklad na katastri, v banke, poisťovni či u dodávateľov energií).

Hrozili by vraj žaloby