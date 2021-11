Kvôli koronavírusu strácajú knižnice čitateľov. Nitrianska zriadila výdajné okienko

Kvôli obmedzeniu knižníc vznikajú komplikácie aj pre študentov.

NITRA. Od 25. novembra je na celom Slovensku po čase znovu zavedený lockdown. Otvorené môžu byť len esenciálne predajne a služby. Zatvorené sú opäť aj brány knižníc.

„Zatvorenie knižníc počas prvej a druhej vlny pandémie prinieslo úbytok používateľov a len veľmi ťažko sme ich získavali naspäť po otvorení knižnice,“ skonštatovala Ivana Budayová z Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre.

Článok pokračuje pod video reklamou

Aj z tohto dôvodu sa v nitrianskej knižnici rozhodli poskytovať svoje služby aspoň cez výdajné okienko.

Stačí knižnici napísať e-mail so zoznamom kníh, počkať na spätnú väzbu a potom si po knihy prísť do hlavnej budovy knižnice na ulici Fraňa Mojtu alebo aj do pobočky na Klokočine počas pracovných dní od 7.30 do 15.30 h. Cez výdajné okienko môžete knižky takisto vrátiť.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Predposledný diel série Prechádzka starou Nitrou odhaľuje tajomstvá Nitrianskeho hradu a okolia Čítajte

Gro návštevníkov nitrianskej knižnice tvoria tri vekové kategórie – deti, študenti a seniori. Nemožnosť požičať si publikácie spôsobila komplikácie najmä študujúcej mládeži.

„Obrátili sa na nás aj študenti o výpožičku odbornej literatúry ešte pred zavedením výdajného okienka, bohužiaľ, ich požiadavkám sme nemohli vyhovieť. Počas novembra bol záujem študentov o výpožičky vysoký. Pri splnení protipandemických opatrení im bola sprístupnená aj návšteva študovne,“ uviedla.

Ku knihám, do ktorých sa dá bežne nahliadnuť iba v knižnici, sa ale počas tohto obdobia nedostanú. „Čo sa týka prezenčnej služby, momentálne túto službu neposkytujeme, v prípade záujmu môžu študenti využiť svoje akademické knižnice, ktoré sú pre študentov otvorené,“ dodala Budayová.

Prečítajte si tiež