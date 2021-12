Story strelca tisícročia: Horčičák reprezentoval a odmietol Spartu

Ešte by som si trúfol na tretiu ligu, vraví rekordný kanonier suverénneho Klasova.

Lobotka. Depetris. Baez. Godál. Štefánik. Kleščík. Čögley. Hlohovský. A medzi nimi JAROSLAV HORČIČÁK! To bola letná príprava v Trenčíne roku pána 2011.

„Guľa si ma zavolal do prípravy, ale...“ odfúkol si dnes 29-ročný bombardér, ktorý na jeseň v lige skóroval viac než Ronaldo, Messi, Haaland a Lewandowski dokopy – dal 28 gólov v 14 zápasoch!

Exreprezentant Slovenska (s Lásikom či Gyömbérom) vo veľkom rozhovore prezradil, prečo teraz „len“ dobýva šiestu ligu s Klasovom.

Nevyhrať double by bol hriech

Ľavou? Pravou? Hlavou? Hocijako! Sklepne center ikony Gyepesa, ťukne si s delostrelcom Bakom, nabehne na kolmice Šimončiča či Dudáša a na konci je vždy to isté – gól, gól, gól a gól.

Galacticos z Klasova kraľovali jesennej šiestej lige bez prehry so skóre 82:14 a 5-bodovým náskokom na tróne a neférová je aj štatistika strelca číslo jedna: dva góly na zápas!

„Motkám sa vpredu a občas sa trafím, veľa šancí zahodím,“ rehoce sa Jaroslav Horčičák.

„Celé je to o tíme. Úplne každý vie mne a Bakovi nahrať na gól. Dudy, Kuko či Mikula sú skvelí, ale fantastickú sezónu má hlavne Zoli Gyepes, koľkokrát celý gól spravil za mňa... A viete, prečo tiež vyhrávame? Vážim si všetky kluby, ale doma hráme na suverénne najlepšom trávniku v súťaži. Keď je vonku roľa a súper nás ešte aj dostupuje, je to niečo úplne iné. Chceme byť majstri bez prehry a vyhrať aj Campri Cup, ideálne v domácom finále. S týmto tímom by bol hriech to nedosiahnuť,“ rozprával bombardér, ktorý potrebuje hrať s vyšponovaným adrenalínom.

„Vypäté zápasy mi chutia najviac. A v šiestej lige je ich kopec. Žiadny tím nehrá zákerne ani nenakopáva lopty, všetci chcú hrať futbal. Veľa tunajších futbalistov by sa uplatnilo aj v tretej lige. A my našou kvalitou určite aj v piatej, ja za postup aj som, ale pre klub by to bolo viac cestovania a peňazí a menej derby. Hlavné slovo má pán starosta Balázs,“ načrtol diskutovanú tému.

Bakovi asi vyfúkne rekord