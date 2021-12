Čifáre postupovali 176-gólovými sezónami. Štadión pomenujú po legende

Tibora Mészárosa nenahradíme, rosia sa oči velikánom Čifár o zosnulom predsedovi klubu.

Článok vznikol aj vďaka partnerskej spolupráci obce Čifáre a MY Nitrianskych novín v rámci 40-stranového časopisu NAJLEPŠÍ DEDINSKÝ FUTBAL.

Fúka tam iný vzduch. Človečina ide z každého kúta.

Keď Čifáre po rokoch obnovili žiakov (2016) a sľúbený tréner odriekol týždeň pred ligou, vzal to starosta. Ktorý nikdy netrénoval! Načítal si knižky, spravil si trénerský kurz a poďho budovať mládež. Zvážať ju z okolia dve hodiny pred zápasmi. Od leta má na krku aj áčko. Koľkí by šmarili kľúče o zem...

Keď pred dvoma mesiacmi navždy odišiel legendárny predseda, štadiónom voňal guláš a kapitánova mama nalievala zadarmo. Čas zastal a spomínalo sa na pána, ktorý polstoročie žil pre klub. Budoval ho holými rukami od devätnástich.

Sedemnásť väčších dedín v ObFZ Nitra už nehrá. Čifáre sú stále tu. Ale od októbra s balvanom v hrdle.

Šokovali favorita

Šesť krížikov na chrbte, čo-to zažité, predsa im oči zaiskria detskou radosťou, ak sa ich spýtate, kam svojho času z nuly vytiahli dedinku so 600 obyvateľmi.

„Až do okresu! A dvakrát,“ pyšne vyriekol Štefan Mészáros, dlhoročný strelec a tréner. „A jazdil s nami plný autobus fanúšikov,“ pripojil Štefan Matuška, niekdajší špílmacher-kapitán.

Postupy z rokov 1977, 1983, 1989 a 1990 už Čifárom nik nevezme. V najvyššej oblastnej súťaži (1990 – 1994) boli trpaslíkom, ktorý štípal obrov – v pamäti je remíza na silnej Chrenovej či víťazstvo v Zbehoch, ktoré vtedy bojovali o postup s Výčapmi-Opatovcami.

„Zbežania si najprv mysleli, že suverénne vyhrajú, po prehre 1:2 sa nás pýtali, kde to tie Čifáre sú,“ rehoce sa Mészáros, chodiaca kronika futbalu v obci.

Do zlatej stuhy je v nej navždy zabalený „raketový útok“ Jozefa Kováča s Júliusom a Jaroslavom Tomanovcami. Trio tučne podpísalo 176-gólové sezóny z prelomu 90-tych rokov, keď sa Čifáre iba troma prehrami z 37 zápasov škriabali z tretej triedy do prvej.

„Žiadna medzihra, len sme im to kopli dopredu, utekali za nimi a potom pri vínku oslavovali,“ spomína Matuška na zlaté časy.

Brankár, akého ešte nemali

Klapka: Čifáre, rok 2021. Z pekného štadióna na čoraz krajší trávnik z klubového loga prísne dozerá orlica. Pre rímske légie bola symbolom sily. Tá sa OFK zíde. Doba, aj futbalová, dlho nebola taká ťažká.

„Už iba veľmi málo obcí neplatí hráčov. My sme jednou z nich. Trénoval som tu žiakov a dorastencov, v lete chlapci vyrástli a napevno sú áčkarmi. Chceli aspoň dva tréningy týždenne, inak by sa posunuli vyššie. Tréner Maroš Matuška to nevedel zladiť s rodinou a prácou, a tak opäť všetko ostalo na mne,“ povedal Július Czapala, široko-ďaleko najdlhšie slúžiaci starosta, veď dedinu vedie už od roku 1989!

Čifáre medzi žralokmi 7. ligy B plávajú s deviatimi ucháňmi do 22 rokov. Vedia vyhrať zápas, zdolali tabuľkovo lepší Jelenec i Štitáre. Treba vyčkať, kým nové hviezdičky získajú skúsenosti, Samuel Žilka (19), Adam Kúti (18) či Adrián Smidák (18) sa šikovne javia už teraz.

„Ešte týždeň pred súťažou sme nevedeli, koľko máme hráčov, dnes máme asi 18-členný káder. O tréningy je záujem, mladí začali vytláčať starších. Oporami sú Michal Gajdoš, Tomáš Fonody a Peter Vandrák a takého brankára, akým je Patrik Trungel, Čifáre ešte nemali. Káder má dobrý vekový mix, chalani si rozumejú, škoda, že viacerí pracujú na štyri zmeny. Musíme bojovať,“ pridal Czapala.

Spojiť sily

V tom v miestnosti zaznel dátum 10. december. Legendy sa na sedačkách zamrvili. Ostalo ticho.

Ak to pandemická situácia dovolí, v Čifároch budú voliť predsedu. Po päťdesiatich rokoch.

„Bola to obrovská rana, keď sme zistili, že Tibor Mészáros už nie je medzi nami. On obnovil futbal v Čifároch a zasvätil mu celý život. Mal kontakty, vždy dokázal nájsť riešenie. Spolu sme pred piatimi rokmi zakladali žiacke mužstvo. Nechcem nikoho uraziť, ale ťažko sa to robí bez neho,“ zovrelo hrdlo Júliusovi Czapalovi.

„Bude to ťažké. Nikdy ho nenahradíme,“ zaleskli sa oči Štefanovi Matuškovi.

Ale jasná otázka je tu a neuhýba: kto si teraz vezme klub na plecia?

„Ty, starosta, však?“ obrátili sa čifárske ikony k Júliusovi Czapalovi, ktorý si vnútorne povzdychol.

„Ja ako starosta proti futbalu nikdy nepôjdem. Ale kde je napísané, že o rok vyhrám voľby? Treba zvoliť nový výbor, nájsť človeka, ktorý bude mať na futbal čas. A pomôcť mu, spojiť sily. Všetci, aj tí, ktorí toho už majú dosť. Je tu 50-ročný odkaz od Tibora. Musíme v ňom pokračovať,“ zatrúbil do boja starosta.

A tak sa Čifáre budú ruvať ďalej. Na jar už na Štadióne Tibora Mészárosa.