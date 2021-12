Postup do finále v talentovej šou jej úplne zmenil život. Schudla 10 kíl a do finálového čísla chcela zaradiť aj nebezpečné kúsky

V rámci svojho záverečného vystúpenia sa predstaví so skladbou, ktorá sa s ňou tiahne celý jej život.

NITRA. Slováci a Česi čoskoro spoznajú najväčší talent tohto roka. Už 11. decembra sa totiž rozhodne o tom, kto sa stane absolútnym víťazom šou Česko Slovensko má Talent.

Diváci v ňom budú môcť podporiť aj mimoriadne talentovanú nitriansku speváčku Dominiku Titkovú, ktorá porotu svojím výkonom očarila natoľko, že ju zlatým bzučiakom posunula priamo do finále.

Ako už predtým rodáčky z Nitry priznala, nečakala, že by sa takej pocty dostalo práve jej.

„Získanie zlatého bzučiaka pre mňa znamenalo nielen poctu, ale aj veľmi veľkú zodpovednosť a dôveru. Veľmi si to vážim a preto chcem dať do toho svoje maximom, aby som si ten bzučiak zaslúžila,“ povedala Dominika.

Spúšťač zmeny

Malá soška v nej navyše prebudila túžbu po zmene.

„O zmenu som sa pokúšala už od pubertálnych čias. Vždy som niekde aj začala, no vždy som aj niekde skončila a nikdy som sa nedostala do zdarného finále. Nešlo pritom o to, že by som neprijímala samú seba takú, aká som. Asi veľa ľudí pozná ten pocit, keď chce na sebe niečo zmeniť a možno aj keď sa im podarí spraviť prvý krok, nedokážu vydržať. To sa dialo aj mne v podstate celý život. Tentokrát však vďaka ľuďom okolo mňa, ktorí ma na tejto ceste sprevádzali, som dokázala prvýkrát vydržať a nevzdať sa cieľa. Cieľom bolo urobiť maximum pre finále, ale aj pre seba samú. Nikdy som sa necítila fyzicky i psychicky lepšie ako teraz.“ skonštatovala speváčka.

Svoje prípravy na záverečné vystúpenie berie veľmi vážne. Okrem hudobnej stránky sa rozhodla zlepšiť aj po fyzickej.