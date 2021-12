Weissovci chválili ViOn, Ďubek si znovu vypýtal novú zmluvu

Tréner Slovana odpovedal na prípadné jarné hosťovania slovanistov v Zlatých Moravciach.

Celú reportáž nájdete aj v najbližšom vydaní MY Nitrianskych novín z pondelka 6. 12.

Slovan prišiel v plnej zbroji s jedenástkou trhovej hodnoty 7,1 milióna, aká vo štvrtok pôjde po postupový zázrak v UEFA Konferenčnej lige do Kodane, ale takmer pol zápasu nudil. Po fajn štarte stratil pohyblivosť a Zlaté Moravce mali nečakane veľa priestoru v brejkoch a hlavne Švec v zahodenej tutovke v neľahkej pozícii.

Článok pokračuje pod video reklamou

Superkvalita majstra sa predsa ukázala. V pasáži od 46. do 82. minúty, kedy v sezóne strelil už 37 gólov, z toho až 11 víťazných (!) zlomil nebojácne Zlaté Moravce strelami Rabia (0:1) a Weissa ml. (0:2). Kirova séria bez inkasovania – v tej chvíli najdlhšia zo všetkých brankárov ligy – sa zastavila na 325 minútach.

AJ TOTO SA DOZVIETE Čo o snaživom, ale chybujúcom Bednárovi povedal Benkovský

Aký dvojaký meter rozhodcu nepotešil ViOn

V akej štatistike je Ďubek kráľom tímu a druhým naj v lige

Čo o novej zmluve pre Ďubeka povedali Benkovský a sám hráč

Ako Weissovci chválili ViOn

Prečo Weiss st. nebol spokojný s Hrnčárom a čo povedal o jeho možnom hosťovaní

Ako kouč Slovana odpovedal na prípadné hosťovanie Lichého a Mustafiča na ViOne

Do oboch gólov bol zapletený Martin Bednár. Pred prvým nestihol zblokovať dorážku Rabia (to taká veľká chyba nebola), pred druhým nechtiac nahral výbornému Medveděvovi (to už bola). Stredopoliar sa snaží a chce, ale očividne stále potrebuje čas. Nie je hráčom z balíčka „príde-odíde“ – ViOn ho vykúpil z Dunajskej Stredy, čo nerobí bežne, preto sa od „Bedňu“ očakávajú dobré výkony.