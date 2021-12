Prestup Farkaša bol najťažším v histórii klubu, prezradil Dodoš z Dolných Obdokoviec

Nemá zmysel tlačiť sa do piatej ligy, našich najlepších fanúšikov „šestka“ baví, tvrdí hlavný partner BFC.

Rozhovor vznikol vďaka partnerskej spolupráci R12 reality a MY Nitrianskych novín v rámci 40-stranového časopisu NAJLEPŠÍ DEDINKSKÝ FUTBAL.

V Dolných Obdokovciach bol futbal vždy náboženstvom a keď sa k miestnym srdciarom ako Tibor Tóth, Ľudovít Lidik, Peter Gálik, Patrik Gyepes, Juraj Bene, Dušan Lydik, Róbert Kompas a Marián Paulisz (starosta) pridal TOMÁŠ DODOŠ z R12 reality, prišli historické úspechy – postup do VI. ligy po 14 rokoch (2017), dva jesenné tituly (2017, 2018), účasť vo finále Campri Cupu (2020) i jeho organizovanie (2018).

Velitelia BFC v auguste zabrali aj na diplomatickom poli – vyslobodili exreprezentanta Pavla Farkaša z FC Nitra.

„Určite to bol najťažší prestup v histórii klubu,“ priznal Tomáš Dodoš. „Išlo o komunikáciu s Nitrou a ďalšie komplikované záležitosti medzi klubom a Paľom. Celé to trvalo týždne. Starostovi a všetkým spolusponzorom patrí veľká vďaka,“ prezradil vedúci celej operácie.

A tak na ihrisku získali mamutiu posilu s 24 zápasmi v európskych pohároch.

„Farkaš je rozdielovým obrancom. Má veľký rešpekt v kabíne i u súperov. Je ľudský, na nič sa nehrá. Nie náhodou bol kapitánom FC Nitra a deväť rokov hral v zahraničí. Dostávame s ním málo gólov. Vzadu si to vie ošéfovať,“ rozprával Tomáš Dodoš.

Dolné Obdokovce zavŕšili jeseň v laufe, v posledných piatich kolách boli najlepším tímom súťaže, ozdobou je až šesť čistých kont. Nový dych nabrali po angažovaní Petra Peciara.

„Zabili sme dve muchy jednou ranou,“ povedal Dodoš o trénerovi i lídrovi na trávniku. „Vážime si však prácu jeho predchodcu Jána Mészárosa, patrí mu vďaka. Rozišli sme sa v dobrom a s otvoreným dverami,“ vyriekol generálny partner klubu.

BFC zimuje s 30 bodmi na 4. mieste, rovnako veľa nazbierala aj pri jesennom titule 2018.

„Súťaž je vyrovnaná, vtedy bola trochu vyrovnanejšia, stále však má veľkú kvalitu. Vieme, aké výsledky spravil Klasov, no neprehrali sme s ním a vonku ho chceme poraziť. Na jar sa bude hrať o druhé miesto, to je náš cieľ. Ale nemá zmysel tlačiť to do piatej ligy – stála by viac peňazí a ľudia sú spokojní so ‚šestkou‘. Teraz hráme samé derby, ktoré si užívajú aj naši fanúšikovia – sú najlepší v oblasti. V ‚päťke‘ by s ďalekými topoľčianskymi dedinami nemali žiadne vzťahy,“ na rovinu hovoril Tomáš Dodoš, ktorý v zime neplánuje veľké zásahy do tímu.