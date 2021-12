„Bodok“ s Farkašom dostáva o gól menej, exreprezentant nemá klubu čo vytknúť

Toľko ponúk som nemal ani ako profík, smeje sa Pavol Farkaš.

Článok vznikol vďaka špeciálnemu časopisu NAJLEPŠÍ DEDINSKÝ FUTBAL v MY Nitrianskych novinách zo 6. 12.

Za Nitru už dávno nehral, dokonca oficiálne ukončil kariéru, beztak ho jej spupní šéfovia nechceli pustiť na dedinu, schválili mu až štvrtý prestup s obmedzením!

„Nitra stále zamietala transfer, no napokon všetko dobre dopadlo. Funkcionári D. Obdokoviec chodili na štadión a vybavili to,“ prezradil PAVOL FARKAŠ, ktorý pôvodne odklikol rivalovi.

„Noro ‚Tuko‘ Varga z Kolíňan bol zapálený pre vec, aj Rišo Ballabáš, ale keď videl, ako sa to vyvíja, vravel, že sa nebude z toho strieľať, ak to nevyjde. Ich ľudský prístup ma potešil a férová komunikácia medzi Kolíňanmi a Dolnými Obdokovcami tiež. Na Bodoku som aj preto, že to mám z Lapáša bližšie. V budúcnosti však nevylučujem ani Kolíňany,“ vysvetlil.

Pavla Farkaša chcelo šesť klubov z 3. ligy (aj rodné Vráble), ozvalo sa i Rakúsko – sám s úsmevom vraví, že toľko ponúk v jedno leto nemal ani v profikariére. A to raz bol i najlepším obrancom v Rumunsku či šestnásťfinalistom Európskej ligy.

„Ale vybral som si ‚Bodok‘“ pokračoval. „Lebo poznám prostredie a už dávnejšie som bol s chlapmi ako Zolo Uharček a Marcel Čerman i švagrom Tomášom Snopom, keď tam trénoval, dohodnutý, že po kariére si raz zahrám za Dolné Obdokovce. Ľudia ako Janko Mészáros, Tomáš Dodoš a ‚Lajko‘ Lidik – nechcem nikoho zabudnúť – ma lanárili už dlhšie. Je tam priateľská a rodinná atmosféra, výborné ihrisko a kvalitný káder, čo sme dokázali výsledkami. ‚Bodoku‘ jednoducho niet čo vytknúť. Znovu si užívam futbal,“ pridal.

Dolné Obdokovce v 6. lige zvykli inkasovať 1,68 gólu na zápas, ale s Pavlom Farkašom je to v priemere iba 0,77! Bývalý futbalista talianskej Serie A kvituje aj level súťaže.

„Zápasy s Klasovom a Veľkým Cetínom by sa nestratili ani na vyššej úrovni. Myslím si, že mená, ktoré do ligy pribudli, ju robia atraktívnejšou. Má veľmi dobrú úroveň na to, že ide o dedinský futbal. Mám z nej dobrý pocit,“ vravel 36-ročný stopér, ktorého milo prekvapili trávniky. „Jasné, nie je to Old Trafford, ale s výnimkou jedného-dvoch som hral na naozaj dobrých ihriskách,“ zavŕšil Pavol Farkaš.

BFC v sezóne 2021/22 S FARKAŠOM: 10 zápasov, 8-1-1, skóre 22:7, 2,5 bodu na zápas, víťazná úspešnosť 80%, priemer inkasovaní 0,7, 6 núl BEZ FARKAŠA: 7 zápasov, 3-2-2, skóre 15:14, 1,5 bodu na zápas, víťazná úspešnosť 42%, priemer inkasovaní 2, 1 nula