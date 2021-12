Neded dáva mladým zelenú. Jedno auto z Nitry stačí, hlási výbor

Šalianska bašta pootočila stratégiu.

Článok vyšiel aj vďaka spolupráci s FC Neded s podporou obecného úradu, RESPECT a JAV-AKC v špeciálnom časopise NAJLEPŠÍ DEDINSKÝ FUTBAL v MY Nitrianskych novinách z pondelka 6. 12.

Tabuľkový kráľ 67 dedín v ObFZ Nitra. Krajské súťaže hrá nepretržite od roku 1997, dlhšiu šnúru ťahá z „našich“ iba H. Kráľová. Slovensku dala reprezentanta Nikolasa Špaleka, ktorý klubu stále pomôže. Raz štvrtý v III. lige (2015), dnes deviaty v IV. lige. A zrejme je to tak lepšie.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Fanúšikovia boli v rozpakoch, dlho vídali Neded vysoko, nevedeli, čo s nami príde. Myslím si však, že našou prácou sme ich nesklamali,“ povedal MARIÁN FELIX (52), od januára 2019 prezident nového výboru FC.

„Chceli sme udržať štvrtú ligu, vytvoriť tretie mládežnícke družstvo, prerobiť šatne, vynoviť závlahu – všetko sa nám podarilo. Ešte by sme radi otvorili tím U9 a máme v pláne vylepšiť umelé osvetlenie, hlavne kvôli tréningom a možno i majstrákom. Nedávno sme pieskovali ihrisko a chystali projekt sedačiek na tribúne. Hráči u nás majú na kávu, no radšej investujeme do infraštruktúry,“ rozumne vraví šéf srdcového klubu v rodisku svojich rodičov.

Mimochodom, novicom vo výbore pomáha aj bývalý dlhoročný prezident František Vlčan – každú jeho radu si vážia.

Aby všetko klapalo, nezištne popri robotách a rodinách musia na stôl položiť do 70-tisíc.

„Dvakrát premýšľame o každom eure. Naši traja najsilnejší partneri sa neotočili chrbtom ani cez koronu. Obec dáva 40-tisíc na sezónu, spolupráca s pani starostkou JUDr. Henrietou Selmecziovou je na jednotku. Rodák Dušan Guľáš prispieva čiastkou 9 600 eur, z ktorej sme vlani vybudovali prístrešok nad bufetom, jeho firma Respect poslala peniaze na chod klubu aj napriek stopnutým súťažiam. Troma tisíckami pomáha JAV-AKC, aj vďaka nim sme nedávno obliekli mládež. Zostatok si zháňame z vlastných akcií. Ďakujem chalanom vo výbore za super robotu, sme skvelá partia,“ vyložil karty Marián Felix.

Neded sa silou-mocou neženie k dávnym trónom. Šalianska bašta, kde ľahko nevyhráte, pootočila stratégiu.

„Povedali sme si, že jedno auto z Nitry stačí. V okolí predsa behá dosť talentov. Chceme zapracúvať odchovancov. Okrem lídra Patašiho sa koncom jesene uviedli dorastenci Štefan Špalek a Patrik Karvai, v Pate (0:0) hrali vynikajúco. Štvrtá liga je dobrá, tretiu určite nezvažujeme. Skôr chceme, aby dorast hral v piatej či štvrtej lige,“ vysvetlil.

Marián Felix po treťom kole dokonca prevzal áčko, vyšplhal ho z trinásteho miesta na deviate a pracovitý výbor mu dal jasné „áno“ aj do jarnej časti.