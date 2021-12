Hosťovej každý závidí fanúšikov. Tréner Slovák avizuje jasný útok na postup

Jesenní majstri 7. ligy B netaja vôľu priviesť posily.

Článok vznikol aj vďaka partnerskej spolupráci MY Nitrianskych novín a obce Hosťová v časopise NAJLEPŠÍ DEDINSKÝ FUTBAL v našom vydaní zo 6. 12.

Vitajte v Hosťovej, v zákrute odbočte doprava a ste na ihrisku, ktoré najlepšie stelesňuje dedinu so sotva 400 obyvateľmi, kde sa kvôli futbalu už dokonca aj prekladala omša. Jednoducho ostrovček patriotizmu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zaujíma ich mládež

„Máme dvanásť klubových vlajok a každá má cez zápas svojho majiteľa. Fanúšikov nám všade závidia a vravia nám, že sme blázni,“ opisuje starosta Miroslav Brath atmosféru, ktorú šponuje aj bubnovanie jeho syna Filipa.

„Hajrá Geszte!“ kričia ultras (občas nie je kam sadnúť, GFC plánuje rozšíriť kapacitu na sedenie) a lídri 7. ligy B im z ihriska ďakujú debaklami. Žiari mená ako Oskár Kukučka (dal 25 gólov v 14 zápasoch), Matúš Michalka či Pavol Kazán. S jeseňou sa rozlúčili so skóre 23:2 v TROCH posledných dueloch! Veruže dobrý stroj to miestne generality vyskladali.

„Obecná dotácia je asi 50 percent z rozpočtu, zvyšok tvoria partneri ako beladický McDonald, Nitriansky samosprávny kraj a Patrik Balko, ale hlavne Marián Boszorád, ktorého by sme radi aj štatutárne vrátili do vedenia klubu,“ vyhlásil Miroslav Brath, spokojný s jeseňou.

„Kým budem starostom, chcem, aby sa v dedine hral futbal. V obciach, kde zanikol, ho už neobnovili. Ísť v nedeľu na zápas, to predsa patrí ku koloritu obce. Po výsledkoch z jesene by sme do kádra radi prilákali viac hráčov z Hosťovej. Futbal robíme aj pre budúce generácie, zaujíma nás založenie mládežníckeho družstva,“ hovorí fakticky prvý muž klubu, ktorý nechýba na žiadnom zápase.

Postup do šiestej ligy by pre Hosťovú bol historickým úspecom. (zdroj: Renáta Tóthová)

Slovák: Budeme ešte silnejší

Známy maximalista Martin Slovák priťahuje úspechy – má doma 26 trénerských či hráčskych trofejí. Po ďalšej pasie s Hosťovou, semifinalistom poslednej edície Campri Cupu.

„Určite sme mali mať o štyri body viac, dúfam, že na jar zvýšime náskok a v nadstavbe všetko vyhráme. S dvoma tretinami tímu som spokojný, ostatní musia pridať. Súpiska nám velí hrať ofenzívne vo formácii 3-5-2. Naj výkon bol v dôležitom zápase s Golianovom (3:2), keď tím ukázal charakter. V budúcom roku bude ešte silnejší,“ rozpráva kouč.

Na jeho Hosťovú sa chce každý vytiahnuť. „Vieme o tom, cítime tlak zo strany súperov a rozhodcov, ale je mi to jedno. Nepozerám doľava ani doprava. Myslím iba na postup. V zime nechcem nič podceniť, privedieme troch hotových futbalistov, s dvoma sme už dohodnutí, doplníme hlavne kraje zálohy. Pripravujeme sa na šiestu ligu,“ vyhlásil Martin Slovák.

Banda pištoľníkov na čele s Oskárom Kukučkom (dal 25 gólov v 14 zápasoch), Pavlom Kazánom či Matúšom Michalkom začne jarný boj 20. marca na Dyčke.