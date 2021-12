Hviezdny útok štartovali v krčme. Hosťová má naj starostu v okolí, tvrdí Boszorád

Vráti sa známe meno do manažmentu siedmoligových majstrov jesene?

Článok vyšiel v špeciálnom časopise NAJLEPŠÍ DEDINSKÝ FUTBAL v MY Nitrianskych novinách zo 6. 12.

Marián Boszorád a futbal v Hosťovej, to platí už štyridsať rokov. Hral ho (1979 – 1994), spoluzakladal starých pánov (1996), viedol klub (2010 – 2015) a po obci je jeho hlavným partnerom aj dnes.

„Ja, Laco Brath a Dano Matyó sme boli hviezdny útok, ‚fény csatár sor‘ – tak nás volali. Ale v prvom zápase na Hornom Ohaji – bol rok 1979 a my mladí majstri sveta – nás tréner nepostavil. A tak sme šli do krčmy a dali si poldeci. V pauze sme sa vrátili a na udivenie hrali druhý polčas. Vyrovnal som na konečných 1:1, nahrával mi Dano. On bol nestriedateľný. Keď ho raz dali dole, podpálil kopačky s dresom a rozstrihal registračku. A Laco zase bol najlepším futbalistom Hosťovej,“ spomína MARIÁN BOSZORÁD na chlapčenské časy v trojzubci, ktorý raz napálil 80 gólov za sezónu.

„Geszte“ s ním na ihrisku oslavovala prvý postup v roku 1989, za jeho šéfovania hrala štvrťfinále Vianočného MY Moget Cupu a raz visela pred bránami šiestej ligy (2012), kam mieri i teraz. „Naše mužstvo z roku 2012 by porazilo to aktuálne,“ prehodil s úsmevom.

Dodnes je s Hosťovou všade doma-vonku. Rehoce sa, že v týždni nefajčí, ale cez zápasy vyfajčí desať-dvadsať cigariet.

„Mám rád strelca Oskára Kukučku, je to taký ‚beťárisko‘, a ešte radšej srdciara Paliho Kazána, hoci kariet má viac než Balotelli. Jedna-dve skúsené posily a chlapci by sa hore nestratili. Veď príprave už porazili šiestoligové tímy. Škoda prehry v Jelenci, hrali sme bez štyroch zranených. Hlavným konkurentom bude Golianovo,“ vraví Marián Boszorád, ktorého znovu i papierovo lanária do čela klubu.

„Manželka by mi to aj dovolila (smiech), ale keby som sa mal o futbal starať tak intenzívne, ako pred desiatimi rokmi, asi by som umrel (smiech). Nechcem povedať, že chlapci sú rozmaznaní, ale svet je celkom iný. Na futbal chodím s radosťou, no aby som s klubom prežíval dennodenné starosti? Uvidíme,“ necháva si vrátka otvorené.

Dedinôčky rangu Hosťovej futbalovo kapú jedna za druhou, ale ona súperom bežne na cesty balí debakle. A bojuje o postup.

„Futbal sa tu robí dobre, veď sami ste videli ihrisko. Je stále krajšie. Nedávno pribudlo osvetlenie. Rád pomáham klubu, teraz finančne, ale mravenčiu robotu vykonávajú popri iných hlavne Stano Brath s Mirom Minárom. Vrcholom pyramídy je Miro Brath, najlepší starosta v okolí, extrémne mu záleží na dedine. A máme super fanúšikov, to robí veľa,“ uzavrel Marián Boszorád.