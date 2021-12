V lete otázniky, teraz rekord a super jeseň. Čo je za obrodou Nevidzian?

Koncepčne pracujúci klub z maličkej dediny vychvaľuje svojho trénera Vladimíra Drienovského.

Článok vyšiel v časopise NAJLEPŠÍ DEDINSKÝ FUTBAL v MY Nitrianskych novinách zo 6. 12.

Najlepší tím z nitrianskej oblasti majú jednoznačne Nevidzany. To by vám potvrdili súperi ich dorastencov i žiakov, ktorí bez medaily neskončili už dlhých sedem sezón. V tej uplynulej ovládli súťaž oba tímy so skóre 79:3 a 47:7.

Práve z mládeže klub v piatej lige aktuálne najviac ťaží. Z hráčov, ktorí postup vybojovali, sa pätica síce stále nachádza na súpiske, o slovo sa však čoraz agilnejšie hlásia odchovanci. V letnej prestávke sa šepkalo, že s účinkovaním v piatej lige je koniec, káder sa však zomkol a výsledkom bol rekord jesene - nikto v súťaži nestrelil viac gólov vonku než Drienovského skvadra.

Dohromady štrnásť ich nasypala Rišňovciam (3:2), Rumanovej (4:4) a Volkovciam (7:1), rozprášila dokonca i Veľké Zálužie (5:1) a Hornú Kráľovú (4:2). Doma pritom ŠK stále neprehral ani raz, čo je v poltisícovej obci úspech vskutku nevíd(z)aný. Zvlášť, keď si vezmete, že vekový priemer tímu je 24 rokov...

O pocity z jesene i jarné plány klubu sa s nami podelil manažér klubu PAVOL BALÁŽ.

Aké ciele Nevidzany mali pred sezónou?

V uplynulých dvoch sezónach sa nám veľmi nedarilo, nevedeli sme ani to, či budeme v súťaži pokračovať. Vrcholom bol pohárový zápas s Lipovou (1:4), kde sme totálne vybuchli. Od hanby som sa vtedy bál prejsť z lavičky do šatne... Milanovi Kramárovi ľudia volali, nech družstvo odhlási, pýtali sa ho, či si chce robiť hanbu celú sezónu. Chalani si najskôr neverili, potom sme si však povedali, že do toho ideme. Cieľom bolo neprehrávať doma, za každý bod zvonku sme boli radi.

Bola táto polsezóna pre Nevidzany historicky úspešnou?

Historicky nie, v prvej sezóne po postupe sme v pohári vyradili Levice. V druhej sme po jeseni tiež boli siedmi a v tretej piati. Vtedy sme viac stavali na posilách, mali sme štyroch stredných záložníkov, dnes dosť pracujeme s mládežou, čo potvrdzuje aj majstrovský titul dorastu.

Ktorý okamih vydarenej jesene bol pre vás ten „naj“?