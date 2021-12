Mali sme úplne iný prístup než naposledy s Košicami, vravel Drábek a tešil sa z prvého gólu

Mladé pušky vystrelili triumf 3:1 na východe.

Nitra už po 152 sekundách viedla 2:0 a v sedle ostala do konca. Bojovným výkonom odmietla prehĺbiť minikrízu z predošlých zápasov. Ohromne dôležitý gól na 3:1 strelil MICHAEL DRÁBEK, ktorého šatňa ocenila zlatou prilbou pre naj corgoňa večera. S 20-ročným krídelníkom štvrtej formácie sme sa spojili počas cesty z Košíc.

Ako hodnotíte zápas?

Po troch prehrách bolo veľmi ťažké sa do toho znovu naspäť dostať, ale štart nám vyšiel veľmi dobre. Z našej aktivity padli dva rýchle góly. Potom sme sa zápas snažili kontrolovať. Zaslúžené tri body.

Nedávno ste s Košicami viedli 3:0, ale napokon prehrali 3:5. Teraz ste vyhrávali 2:0 a už ste to zvládli. Aj prístup teda už bol iný?

Určite áno. Pozerali sme si video a do zápasu šli úplne inak. Po troch prehrách sme nemali veľké ramená, museli sme ísť od malých vecí, od zblokovaných striel a vpredu to čo najčastejšie hádzať do brány. Bol to už úplne iný zápas s našim úplne iným prístupom.

Bol herný plán iný aj kvôli oklieštenej zostave?

Nemyslím si. Skôr sme si povedali, že budeme viac hrať tímovo a ako jeden celok, nie každý sám, ale dodržiavať systém. Určite nám chýbajú ako Holešinský alebo Krivošík, no podali sme tímový výkon a body sú rovnako zaslúžene.

Ako ste videli vašu gólovú akciu?

Som rád, že som bol v lajne s „Múkom“ (Múčka) a „Bajťom“ (Bajtek), s ktorým sme si to vedeli dávať. Dal mi to do priestoru, ktorý rád využívam. Keď mi to posunul, videl som, že mám možnosť, bek bol odo mňa ďalej. Zvolil som natlačenie, ktoré sa snažím využívať, a padlo to tam.

Očakávali ste, že váš prvý gól príde skôr? Boli ste nervózny?

Áno, bol som dosť nervózny. Mal som dosť šancí v príprave i na začiatku ligy, ale vôbec mi to tam nepadalo. Potom už aj psychika išla dole. Nebolo to ideálne. Snažil som sa robiť maličkosti, hádzať to na bránu. Začal som si však viac veriť a išlo to.

Aj dlhá cesta teda ubehne ľahšie...

Jasné! Atmosféra sa trochu uvoľní, chalani odreagujú a aj v pondelok na tréningu bude lepšia atmosféra. Aj tým, že sme zápas zahrali kolektívne, sme ukázali, že sme dobrá partia a ako chalani si rozumieme. To je dôležité.