Šampión zo Zlatomoravska na drsných pretekoch predbieha aj starších i skúsenejších

Adam Chren iba v pätnástich rokoch oslnil vo svete Spartan race.

Polmaratón v horách s prevýšením 1 400 metrov (kategória beast). O deň šprint na päť kilometrov (sprint) a o hodinu zase na desať (super). Za dva dni dokopy 40 kilometrov, vyše dvojtisícové prevýšenie a 75 silových prekážok – lezenie po stene či popod ostnatý drôt, nosenie 50-kilovej gule a bremien, hod oštepom, plávanie v bahne... Ak jednu nedáš, za trest robíš tridsať „angličákov“. Spartan race a drsný Trifecta weekend nepozná slabochov.

Článok pokračuje pod video reklamou

V CEU mountain series vo vekovej kategórii od 14 do 17 rokov ale za sezónu 2021 pozná jasného šampióna – ADAMA CHRENA z Volkoviec pri Zlatých Moravciach. Bez predošlých skúseností na spomínaných Trifecta weekendoch zdolával Slovákov, Čechov, Maďarov, Poliakov, Rumunov a Ukrajincov.

„Otec sa Spartan race venuje dva-tri roky a mňa to lákalo tiež. Od začiatku roka trénujem takmer každý deň, za individuálny plán som vďačný osobnému trénerovi Patrikovi Krajčovičovi. Chytilo ma to, mám rád výzvy,“ rozpráva tínedžer, ktorý v stredu 8. decembra oslávi 16. narodeniny.

Adam Chren napriek tomu strach hádže za hlavu, bez reptania a nútenia maká na tréningoch a ostáva skromný. Predbieha o rok starších súperov vo svojej kategórií, ihneď si medzi nimi vybojoval rešpekt a úctu. Jeho „časy“ by sa dokonca neraz zmestili aj do top trojky v kategórii od 18 do 24 rokov. S pretekmi začal iba v júli (pre vek skôr nemohol), ale z každých doniesol medailu – päť zlatých, štyri strieborné a tri bronzové. Na pretekoch sa už približuje oveľa skúsenejším a starším, takisto osobnému trénerovi, ktorý spolu s pretekárovou rodinou netají veľkú radosť z jeho výkonov. Ešte raz: to všetko iba v pätnástich rokoch!

„Snažím sa učiť od starších a stále zlepšovať. Spartan race vyžaduje výbornú kondičnú a silovú pripravenosť. Pomáha mi to aj vo futbale,“ premostil obranca mladších dorastencov FC ViOn, druhých v druhej lige.

Náročnejšie preteky by ste vo svete hľadali dlho. Spartan race dokonca ašpiruje na olympijský šport. Budúcoročné majstrovstvá sveta ktoré sa uskutočnia na konci roka, budú zaujímať aj Adama Chrena, ktorý Volkovce a Zlatomoravsko zviditeľňuje na prestížnej športovej mape.