V Krízovom centre ostali kvôli covidu uväznení klienti i zamestnanci. Ľudia okamžite zareagovali

Ku dverám centra priniesli základné potraviny a lieky.

Ľudia i mestskí zamestnanci reagovali na volanie o pomoc a do Krízového centra priniesli potrebné potraviny. (Zdroj: Mesto Šaľa)

ŠAĽA. Dôsledky pandémie pocítilo aj Krízové centrum v Šali. Časť klientov je pozitívnych a niektorí zamestnanci sú už nejaký čas izolovaní v zariadení.

„Vôbec neopúšťajú Krízové centrum a psychicky to viacerí ťažko znášajú. Nemôžu si ísť nakúpiť, ani zapojiť sa do brigád. Všetci vieme, že väčšina z nich je závislých. My, zamestnanci, ktorí sme tu ešte ostali pre nich, sa im snažíme túto situáciu vysvetliť a uľahčiť najviac, ako vieme,“ vyznali sa pracovníci centra.

Verejnosť prostredníctvom sociálnej siete poprosili o pomoc so zabezpečením základných potravín.

Ako nám potvrdila hovorkyňa mesta Erika Kollerová, ľudia na to okamžite zareagovali a začali klientom centra potrebné veci nosiť ku dverám.

„Osud ľudí bez domova nenechal chladnými ani zamestnancov mestského úradu. Kolegyňa zo sociálneho referátu v piatok ráno oslovila ostatných zamestnancov s prosbou o pomoc. Zamestnanci neváhali a v priebehu predpoludnia vyzbierali dostatok financií na to, aby ľuďom v krízovom centre spravili a odviezli nákup,“ dodala Erika Kollerová.

Základné potraviny, lieky, ale aj ovocie odovzdali vedúcej centra Monike Jurík s tým, že ďalší balík pomoci doručí mesto začiatkom týždňa.