Pandémia sobášom nepraje. Niektorým to vyšlo až na tretí pokus, iní sa rozišli

Na rozdiel od prvej vlny už snúbenci nemusia mať prekryté horné dýchacie cesty.

Šéfredaktor - MY Nitra

NITRA „My sme sa pokúšali zosobášiť dvakrát, vždy nám to zrušila korona. Chceli sme mať normálnu svadbu s hostinou pre rodinu a kamarátov, tak sme termín odkladali. Nakoniec sme sa rozišli,“ povedala Zuzana od Nitry.

Doma jej zostali svadobné šaty kúpené v Maďarsku. Je to pre ňu citlivá téma, sama seba sa pýta, ako by to všetko dopadlo, nebyť covidu.

„Viacerí snúbenci zrušili sobáš aj dvakrát a zatiaľ sa nevrátili. Mali sme aj prípady, keď sa zobrali na tretíkrát,“ povedala Janka Rybárová z nitrianskej matriky.

Pandémia ovplyvnila počet svadieb. Na matrike prvé tri mesiace vôbec nesobášili.

Pre porovnanie – v roku 2019 bolo v Nitre 444 sobášov (civilných a cirkevných dokopy), vlani len 354. V tomto roku ich zatiaľ evidujú 370.

Len svedkovia a dvaja hostia

Sobáše v číslach Počet sobášov (civilných aj cirkevných v Nitre) v tomto roku, v zátvorke je údaj za rok 2019: apríl 30 (8), máj 46 (11), jún 43 (42), júl 62 (31), august 75 (73), september 58 (77), október 25 (50), november 13 (3). Zdroj: matrika

Aktuálne na nitrianskom mestskom úrade sobášia najmä v piatky. Vyhovuje to snúbencom aj pracovníkom radnice, ktorá je v sobotu zatvorená, nefunguje ani klientske centrum.

„Aj piatok je už sobášny deň, neplatí sa žiadny príplatok,“ pripomenula Janka Rybárová.