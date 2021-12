V okresoch Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa prejdú starší žiaci a stredoškoláci na dištančné vzdelávanie už od zajtra

Mnohí rodičia si antigénové testy neprevzali. Tí, čo ich majú, často testujú dieťa až vtedy, keď má príznaky ochorenia.

Šéfredaktor - MY Nitra

NITRA. Žiaci druhého stupňa základných škôl a stredoškoláci v okresoch Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa majú dištančné vzdelávanie už od štvrtka. Rozhodol o tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre.

Článok pokračuje pod video reklamou

Dôvodom je nárast počtu infikovaných aj zhoršujúca sa situácia v nemocniciach v kraji. Riaditelia škôl takýto krok podporili.

Od budúceho týždňa bude dištančné vzdelávanie na druhom stupni ZŠ a na stredných školách zavedené na celom Slovensku. Od 17. decembra sa začínajú školské prázdniny, ktoré trvajú do 9. januára.

V školách zostane takmer 20-tisíc detí

V pôsobnosti RÚVZ Nitra je 157 materských škôl, 110 základných škôl, 30 gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií.

"Naďalej zostane v prevádzke 157 predškolských zaradení a 110 základných škôl pre 1. stupeň detí, čo predstavuje takmer 20 000 detí a žiakov. Dištančne sa zostanú vzdelávať žiaci na 2. stupni 110-tich základných škôl a na 30 stredných školách, čo predstavuje takmer 21 000 žiakov a študentov," informuje regionálna hygienička Katarína Tináková.

K 7. decembru boli zatvorené štyri celé materské školy, sedemnásť tried v MŠ, štyri celé ZŠ, 137 tried v ZŠ, jedna celá stredná škola a 82 tried na SŠ, informuje úrad.

Stav sa zhoršuje

Od septembra do včerajšieho dňa zabezpečil RÚVZ v Nitre prerušenie prezenčného vyučovania vo viac ako 988 prípadoch, keď mali potvrdený covid žiaci alebo zamestnanci.

„V súvislosti s týmito prípadmi boli potvrdené ďalšie stovky ochorení u žiakov a zamestnancov škôl, ktorí však ochoreli v domácej izolácii počas nariadenej karantény,“ informuje RÚVZ.

Ak ochorel učiteľ, zatvorili všetky triedy, v ktorých učil dva dni pred potvrdením jeho pozitivity, respektíve dva dni pred nástupom prvých príznakov covidu.