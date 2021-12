Čelili loptám o poschodie vyššie. Chválil aj ich tréner súpera

Volejbalistky UKF Nitra sa nezľakli favorizovaného francúzskeho tímu.

Nitrianske volejbalistky po postupe cez bulharský Kazanlak narazili v osemfinále európskeho Challenge Cupu na tím RC Cannes, ktorý je ašpirantom na titul v silnej francúzskej lige. Súperky, ktoré vedie taliansky tréner Filippo Schiavo, majú v tíme päť Američaniek, ďalej legionárky z Talianska, Chorvátska, Slovinska, Poľska a Bieloruska.

Skúsenosti a výškovú prevahu favorita bolo cítiť. Keď Nitrianky striasli rešpekt, dostali sa v treťom sete do vedenia. Škoda, že pri stave 19:15 zaznamenali súperky šnúru 7 bodov. Zverenky trénerov Bočkaya a Bernátha sa ešte dotiahli na 23:23 a neskôr odvrátil päť mečbalov, aby napokon podľahli 28:30.

„Súper má päťkrát väčší rozpočet ako my. Ja by som bol dnes spokojný, keby sme uhrali 45 bodov. Takže výkon dievčat ma veľmi potešil,“ vravel po dueli šéf klubu Milan Červeň.

Odveta na juhu Francúzska bude v utorok večer. Nitrianky pocestujú v pondelok, poletia z Viedne do Nice.

Challenge Cup - ženy - osemfinále - 1. zápas: Volley Project UKF Nitra - RC Cannes 0:3 (-19, -16, -28) Rozhodovali Sukala (Biel.) a Daniilidouová (Gr.), bez divákov. UKF: Galvao 1, Godoi 9, Hudecová 18, Krajčírová 6, Silva 8, Konárová 5 (liberka Španková, N. Kubová 1). RC: Brcič 1, Snyder 5, Vegli 5, De Hoog 15, Winters 15, Miňjuk 10 (liberka Gelin, Zatkovič 5).

Bernáth: Najlepší výkon za tri roky

Pred médiá po zápase predstúpil domáci asistent trénera Pavel Bernáth.

Ako ste videli zápas?

Z môjho pohľadu sme hrali výborne. Dokonca všetkým som povedal, že to bol podľa mňa najlepší UKF za tri roky, čo som tu. Možno z laického pohľadu vzhľadom na výsledok to až tak nevyzerá, ale hrali sme výborné veci. Ja som bol milo prekvapený. Súper na nás vyvíjal pomerne veľký tlak a dokázali sme sa z toho dostať. Tretí set bol tak trochu za odmenu, škoda, že sme ho nevyhrali, ale zahrali sme parádnych 8-9 útokov na jeho konci. Nehrali sme to opatrne, nehrali sme so strachom, na náhodou, čo je pre mňa veľmi dôležité. Súper, ktorý mal hráčky vysoké 190 cm a viac, nás musel „vyulievať“, to je paráda pre mňa.

Čo do odvety?

Musíme sa znova nachystať a vyžmýkať zo seba maximum. Presne preto tie zápasy majú zmysel. Ide o to, aby sme aj zápas vo Francúzsku odohrali aspoň na tejto úrovni, aby nám niečo dal.

Francúzska liga je úplne inde ako slovenská. Kam vás to posúva vo volejbale?

Minimálne získame sebadôveru v slovenskej lige. Takéto zápasy potrebujeme hrať takýmto spôsobom. Ak ich odohráme, tak nám to veľmi pomôže. Tam sa vyčistia mnohé veci. Kto môže, kto nemôže. Čo funguje reálne, čo nefunguje. Každý pozitívny bod, ktorý my vytvoríme proti takémuto súperovi, nás posunie.

V akých činnostiach bol súper lepší?

To je vyspelejší súper, profesionálny, ktorý bol v každej činnosti individuálne lepší. Ale dali sme so cťou.

Súperky dali veľa bodov ulievkou. Naše hráčky to tak nevedia odohrať?

Vedia, ale nenabádali sme ich k tomu. Treba si uvedomiť, že súperky sú o hlavu vyššie. To, že sme ich donútili ulievať, je super, pretože takéto hráčky nás mali „rozbúchať“. Ale tým, že sme dobre blokovali, bránili, sme ich donútili ulievať, je to pre nás krok dopredu.

Súperky hrali volejbal „na inom poschodí“, že?

Určite. A s tým je ťažko niečo urobiť. My sme dnes odohrali zápas na 120 percent. Bulharský Kazanlak bol súper na našej úrovni. Proti Cannes sa môžeme učiť a vyskúšať si veci. To je súper, proti ktorému keď aj urobíte veci dobre, nemusí to vždy skončiť bodom. Je skvelé, že sme urobili tak veľa bodov.

Pochvala od trénera hostí Talian Filippo Schiavo bol rád za víťazstvo bez straty setu. „Priznám sa, video zo zápasov Nitry som si pozrel len pred 2-3 dňami. Nitra má dobrý tím, s dobrým technickým potenciálom, ak by sme hovorili o fyzických parametroch, tak trochu pod našou úrovňou. Dnes ma však prekvapili a odohrali výborný zápas. Som šťastný, že sme tu vyhrali 3:0,“ povedal kouč Cannes. „Nitrianky mali veľmi dobrý systém obrany. Museli sme nájsť nejaké riešenie, nebolo to ľahké. Ak by som bol tréner Nitry, bol by som veľmi šťastný z dnešného výkonu,“ dodal Filippo Schiavo.

Španková: Verím, že túto sezónu to príde

Reprezentačné libero Slovenska Michaela Španková verí, že skúsenosti z tohto dvojzápasu Nitrianky zužitkujú.

Ako ste videli dnešný zápas?

Súper bol výborný, ale dobre sme sa naňho pripravili, aj sme celkom dobre plnili pokyny. V niektorých pasážach bolo cítiť, že majú navrch a zatlačili nás. Ale myslím si, že sme si celkom dobre poradili a vyzeralo to celkom fajn.

Čo ste zlepšili v treťom sete?

Dobre sme ustáli prihrávku a v útoku začali baby viac plniť pokyny, ktoré sme si povedali.

Súperky majú hráčky s výškou nad 190 cm. Je to veľký hendikep?

V lige nie sme na to zvyknuté. Tým pádom niektoré situácie vyriešia úplne inak, ako by sme čakali a nie sme možno na tých správnych miestach. Ja som to cítila v obrane. Ale myslím si, že nebolo to až také viditeľné, až do chvíle, kedy sme napríklad proti jednobloku dostali „bombu“ do stredu ihriska.

Zľava Romana Hudecová a Michaela Španková. (zdroj: Miroslav Slávik)

S výkonom tímu ste teda spokojná?

Určite áno. Ukázali sme zasa veľké srdce. Máme zranenú hráčku (pozn.: Bodnárovú), hrali sme trošku v inej zostave. Ale myslím, že výborne sme sa s tým vysporiadali. Dúfam, že u nich doma sa ešte viac pobijeme, lebo už vieme, čo nás bude čakať. Pred týmto zápasom sme si to nevedeli úplne predstaviť. Ako hovoríte, majú 190 cm, tak sme išli s veľkým rešpektom do zápasu.

Odvrátili ste päť mečbalov. Ako ste prežívali to napätie?

V tých chvíľach je v človeku viac emócií. Ale myslím si, že zápas s Bulharkami bol viac vyhecovaný. Tu bolo cítiť ten rešpekt. Možno to chcelo viac emócií a dokázali by sme ten tretí set preklopiť na našu stranu.

Veríte, že to zužitkujete neskôr v sezóne?

Určite áno. Verím v to. V UKF som už piaty rok. Pre nás je česť hrať takéto zápasy a posunúť sa ďalej. Dúfam, že keď sa pasujeme s takýmito ťažkými súpermi, že to zúročíme a že to konečne túto sezónu príde. Uvidíme, s akým koncom.