Poslanci rozhodli, strechu šalianskej plavárne čaká rekonštrukcia za vyše milión eur

Unikátna plaváreň je zatvorená už vyše dva roky.

ŠAĽA. Po dvoch rokoch sa znovuotvorenie plavárne v Šali pomaly stáva skutočnosťou. Dôvodom jej zatvorenia bol zlý technický stav strechy. Samospráva na jej rekonštrukciu nedávno získala dotáciu od štátu vo výške 1,075 milióna eur.

Podmienkou bolo, aby zvyšok peňazí zabezpečilo mesto, a tak mali záležitosť v rukách mestskí poslanci. Tí napokon zámer odsúhlasili na decembrovom rokovaní. Obnovu chce mesto dofinancovať z úveru.

V článku sa dočítate aj: - Čo okrem strechy bude potrebné opraviť a aké výdavky mesto očakáva.- Odkiaľ chce samospráva získať financie.- Ako mestu pomáha Duslo a.s., vlastník budovy.- Prečo je plaváreň v Šali jedným z unikátov na Slovensku.

Ďalšie miliónové výdavky

„Ak by sme sa plavárne vzdali, prišli by ľudia o súčasť mesta. Veď plaváreň je súčasťou tohto mesta. Máme možnosť zachrániť plaváreň, dostali sme k tomu od štátu milión eur. Som rád, že to podporili aj poslanci,“ zhodnotil primátor Šale Jozef Belický.

