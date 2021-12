Švec sa vystrelil do európskej špičky a Sloboda bol všade

Ružomberok – FC ViOn 1:1 (0:1)

Vychvaľovaní Liptáci predošlé tri zápasy vyhrali so sumárnym skóre 9:0, ale v sobotnom prvom polčase iba dvakrát ohrozili vionistu Kiru, ktorý efektne vyrazil strelu Takáča a potom zlikvidoval zakončenie Boďu. Hostia dobre bránili v priestore, nepúšťali favorita do šestnástky a rezali ho po krajoch. Zastreľovali sa po peknej kombinácii pokusom Kyziridisa a v 29. min. to prišlo – Gamboš dobre vysunul Slobodu a z jeho pasu do päťky v súboji s Lukom skóroval Švec (0:1).

Druhý polčas začal centrom Slobodu a prestrelenou šancou Kyziridisa, ktorý zakrátko skučal od bolesti po šľapáku Šefčíka. Následne Fabiš ukradol tutovku Švecovi. Hoci mal Ružomberok optickú prevahu, kompaktný súper mu nedovoľoval žiadny tlak, horúcejšie začalo byť až po striedaní Gereca. Najprv padol pri Čonkovi a Ochotnický dodatočne opravil svoj nezmyselný penaltový verdikt, potom Gerec hlavou skočil do Fabišovho centra (1:1). Finiš bol napínavý, domáceho Luku vychytal Kira, vzápätí sa vionistom otváral brejk dvoch na brankára, ale Krajčírik skvele vybehol.

Ružomberok stratil body len tretíkrát z posledných jedenástich zápasov, preto sa remíza skvele takticky pripravených Zlatých Moraviec cenila.

Góly: 87. Gerec – 30. Švec. R Ochotnický (Hrmo, Kuba), ŽK: Šefčík, Gerec – Čonka, bez divákov.

Strely (na bránu): 12 (5) – 5 (3). Rohy: 7 – 4. Ofsajdy: 1 – 0. Fauly: 13 – 12. Držanie lopty (%): 60 – 40.

VION: Kira – Čögley, Tóth, Menich, Čonka – Bednár, Sloboda – Mondek, Gamboš (78. Ďubek), Kyziridis (89. Chren) – M. Švec (78. P. Kolesár).

NAJLEPŠÍ VIONISTA: V sobotu to bol ďalší výborný celoplošný výkon ANTONA SLOBODU, presného v rozohrávke, skúseného v súbojoch a čítaní hry, nápaditého v ofenzíve. Takéhoto „Tóna“ ViOn potrebuje!

Tréner Ľuboš Benkovský: „Fázy zápasu sa striedali, v určitých sme boli lepší my. V druhom polčase prišla dlhšia fáza súpera, keď sa snažil dať gól, napokon sa mu to podarilo. Z našej strany je veľké pozitívum, že sme vonku neprehrali ďalší zápas a získali pre nás veľmi dôležitý bod. Zase sme ukázali, že fungujeme, pracujeme a postupne sa spoločne snažíme stúpať hore. Je pre nás dôležité, že po ťažkom období nám body pribúdajú a postupne sa dostávame do lepšej pozície.