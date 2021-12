Chrenko hovorí o arogancii a vyhrážkach zväzu. Zvažuje Nitra posily?

SZĽH hovorí o spájaní klubov a potom ide medializovať takúto vec, mrzí generálneho manažéra Nitry.

Bola to víkendová kauzička a bulvár si na nej zgustol. „Nitra odmietla uvoľniť Š. Nemca a Sýkoru do reprezentácie!“ kričali titulky. Slovenský zväz ľadového hokeja sa klubu, ktorý vychováva talenty azda najlepšie v celej republike, vyhrážal kontumáciou, ak duo v nedeľu nastúpi proti Slovanu – „nároďák“ do 20 rokov totiž dodatočne posunul zraz na sobotu. Nitra sa bránila v 600-slovnom stanovisku a za príklad dala Česko, kde sa „dvadsiatkari“ zišli skutočne až dnes a ešte včera hrali extraligové zápasy.

Corgoni dohrávali nedeľné derby so Slovanom (0:4) bez až desiatich (!) zranených či chorých hráčov, nemali ani tri obranné páry a Š. Nemec i Sýkora sa medzitým namiesto ostrého zápasu hlásili v reprezentácii. O všetkom sme hovorili s generálnym manažérom klubu TOMÁŠOM CHRENKOM.

SZĽH deklaroval možnú kontumáciu vášho zápasu so Slovanom, ak by ste postavili Š. Nemca a Sýkoru. Ani po prečítaní ranného stanoviska Nitry nebolo jasné, či nastúpia. Zvažovali ste, že ich predsa postavíte?

Zvažovali sme aj to, ale napokon sme sa rozhodli, že nebudeme ďalej hrotiť situáciu a chalanov sme uvoľnili.

V stanovisku klubu ste spomenuli aj „vyhrážky zo strany SZĽH v telefonických rozhovoroch.“ Naznačujete tým, že v spore ste cítili aj niečo osobné voči Nitre?