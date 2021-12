Nitriansky kraj bude mať budúci rok rozpočet skoro 285 miliónov eur, ohrozuje ho Matovičova reforma

Pozrite sa, aké investície kraj plánuje a do čoho plánuje dať najviac peňazí.

NITRA. Napriek ďalšiemu roku ovplyvnenému pandémiou bude budúcoročný rozpočet Nitrianskeho samosprávneho kraja vyrovnaný s tým, že príjmy aj výdavky sa budú pohybovať v sume takmer 285 miliónov eur.

„Bol som veľakrát kritizovaný za to, že vytvárame rezervu. No s krízou treba vždy počítať a v tom je naša výhoda, že môžeme tlmiť takéto krízové javy a nepredvídateľné okolnosti a neotrasie to našou ekonomikou,“ skonštatoval predseda NSK Milan Belica.

Zhodnotil, že rozpočet na rok 2022 je pripravený dobre a zodpovedne a zohľadňuje aj možné riziká. „Každému je jasné, že ideme do zložitého obdobia. Nejde len o nasledujúci rok, ale možno o ďalšie dva až tri, kým kríza v súvislosti s pandémiou ustúpi. Všetko sa samozrejme nedá vyriešiť hneď.“

Rizík je mnoho