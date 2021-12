Za Báb páli najlepšie strelecké duo v celom kraji

Lídri 5. ligy Stred s novým trénerom Adamčíkom zbúrali dva mýty.

Článok vyšiel v špeciálnom časopise NAJLEPŠÍ DEDINSKÝ FUTBAL v MY Nitrianskych novinách z pondelka 6. decembra.

Čeľadice, Lapáš či Alekšince, tak znejú nedávni vladári kraju, aktuálne čísla však naznačujú, že v učebniciach dejepisu štartuje éra Bábu. Vonku rozdupal Zbehy (4:0), debakel nabalil aj Volkovciam (7:0), Jacovciam (4:0) a Nevidzanom (6:2) a susedom z Rumanovej v derby natočil horkú desiatku.

V šlágri jesene z čela zosadil nabitý Branč (4:1) a aspoň do marca už prvé miesto nepustí. Z kádra, ktorý v júni 2016 postúpil do piatej ligy, v klube stále pôsobí pätica hráčov.

Rozprávali sme sa s trénerom „Bábcelony“ MÁRIOM ADAMČÍKOM.

Báb prvýkrát vyhral jeseň piatej ligy. Čo robil inak než v minulých sezónach?

Počul som, že účasť na tréningoch bola v minulosti slabšia, teraz hráči chodili na tréningy poctivo. Tým pádom bola lepšia partia i možnosť zohrať sa. Zafungovalo to, futbal ich začal baviť, obrana i útok skvele šliapali. S výnimkou dvoch zápasov to bola výborná polsezóna, hru oživili posily, nový impulz som možno priniesol i ja, to však už nechám na posúdenie iných.

Na šláger jesene s Brančom prišlo 600 divákov, pred bohatou kulisou ste potrápili i Nitru. Môžu za nárast publika práve tohtoročné výsledky alebo v Bábe mali podobné čísla i v minulosti?

Pokiaľ viem, podobné návštevy v minulosti v Bábe neboli – platí, že s výsledkami prichádzajú aj diváci. Keď vyhrávate, ľudia sa na vás idú pozrieť už zo zvedavosti. Spokojnosť nám dávajú najavo po každom zápase, pravidelne nás chodia podporiť i von. Návštevnosť isto pritiahne aj viac detí do mládežníckych tímov, nejeden chlapec si určite povie, že pred takou kulisou by si raz chcel zahrať aj on.

Porubský a Trnka sú najčastejšie skórujúcim duom v kraji, nahrávajú im však spoluhráči, aké sú hlavné prednosti tímu?

Kostru tvoria skúsení, po tridsiatke majú Raček, Hrdlica i kapitán Bosák. Mladícku drzosť do stredu poľa vniesol Drobena – je futbalový, nebojácny a povyhrával kopec súbojov. Mužstvo Bábu je veľmi dobre vyvážené, starší hráči do zápasov dokážu vniesť pokoj a rozvahu. Neraz sa stalo, že sme na gól čakali dlho a do našej hry sa vnášala agresia, čo tí skúsenejší vedeli vždy správne usmerniť.

Ktorý moment sezóny považujete za najkrajší?

Jedným z takýchto momentov bol aj môj prvý zápas. Domáci funkcionári mi vraveli, že prekliatím klubu sú úvodné kolá, v ktorých pravidelne stráca body. Problém údajne bol i s premieňaním pokutových kopov. V prvom kole s Rumanovou sme zvíťazili 10:0 a dva góly padli z penalty – oba mýty sme teda zbúrali. Najlepší duel jesene sme podľa mňa odohrali s Brančom (4:1). Ani nie tak po futbalovej stránke, od hostí sme určite neboli lepší o tri góly, rozhodla skôr vôľa a túžba po víťazstve. Hráči si povedali, že chcú vyhrať a podriadili tomu všetko, čo bolo pre mňa ako trénera najkrajší moment. Amatérsky futbal je práve o tom, aby hráčov tešil, aby ho chceli hrať... Tréningy sa pravidelne snažím trochu odľahčiť, rozprávať sa s hráčmi aj mimo ihriska. Na tejto úrovni sa nehrá kvôli peniazom, zdravo fungujúci kolektív je teda základom tímu.