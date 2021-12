Zaznamenali nárast depresívnych symptómov u mladých ľudí

Psychologická pomoc v nitrianskom Káčku je bezplatná, funguje krátkodobo a anonymne.

NITRA V Nitre funguje kontaktné miesto anonymnej psychologickej pomoci. Otvorili ho v auguste, určené je najmä mladým ľuďom v krízových životných situáciách. Prevádzkuje ho občianske združenie IPčko.

Káčko sídli na Damborského ulici 10. V prípade potreby je zásahový tím pripravený vycestovať do terénu v rámci celého kraja.

Na osobnom stretnutí sa môže záujemca dohodnúť cez bezplatnú krízovú linku pomoci 0800 500 333, ktorá funguje nonstop, alebo prostredníctvom e-mailu na kackonr@ ipcko.sk.

Rozprávali sme sa s programovým riaditeľom a psychológom Marekom Madrom.

Evidujete nárast počtu mladých ľudí so psychickými problémami počas pandémie? Čo ich najčastejšie trápi?

Od prvého potvrdeného prípadu koronavírusu na Slovensku sme na našich linkách pomoci zaznamenali enormný nárast počtu kontaktov a žiadostí o pomoc a podporu v rozličných životných situáciách, často až na hrane života a smrti. Dovtedy sme prevádzkovali dve linky pomoci pre mladých ľudí IPčko.sk a Dobrú linku. Našou reakciou na potrebu dostupnej a anonymnej pomoci bolo zriadenie tretej špecializovanej COVID-19 krízovej linky, ktorá ponúka pomoc prostredníctvom chatu, e-mailu, videa a bezplatného čísla 0800 500 333, otvorili sme aj krízové centrá.

Najčastejšie sa na nás obracajú ľudia s pocitom samoty, s myšlienkami na samovraždu, vo chvíľach, kedy sa ocitajú na hrane života a smrti. Častou témou je aj sebapoškodzovanie a pandémia COVID-19 a to, čo do našich životov priniesla – izoláciu, finančné ťažkosti, straty blízkych, neistotu, úzkosti, obavy, konflikty v otázkach očkovania.

Zaznamenali sme nárast depresívnych symptómov u mladých ľudí. Od začiatku pandémie sme uskutočnili už viac ako 110 000 pomáhajúcich a krízových komunikácií, pričom 74% bolo s mladými do 30 rokov. Aktuálne sú veľmi intenzívne komunikácie so zdravotníkmi v prvej línii.

Ako sa problémy u mladých najčastejšie prejavujú?

Depresívne symptómy môžu mať rôzne podoby – zmeny nálad, nechutenstvo, prejedanie, poruchy spánku, strata záujmu o to, čo nás predtým zaujímalo, demotivácia, silná únava, zhoršená pamäť, pocity úzkosti, neschopnosť radovať sa, izolácia, výčitky, apatia, strata energie. Je to veľmi rôznorodé, pretože každý z nás je iný a u každého sa to prejavuje inak.

Veľmi dôležité je, ak niečo na sebe spozorujeme, vnímať to a nezostávať s tými pocitmi a otázkami osamote. Hovorte so svojimi blízkymi alebo odborníkmi o tom, čo prežívate, je úplne v poriadku vyhľadať aj anonymnú pomoc u nás na linkách pomoci, pretože s každou situáciou sa dá niečo urobiť. Len niekedy potrebujeme, aby sme sa na to pozreli možno aj z iného uhla pohľadu – môže nám ho dať aj iný človek, ktorý je v tom s nami a chce s nami zdieľať svoje pocity.

Keď porovnáte situáciu pred pandémiou a teraz – objavili sa nové druhy psychických problémov?