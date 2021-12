Konárovú potešil výkon, Brazílčanka hovorí o skvelej škole

Volejbalistky UKF Nitra sa lúčia s pohárovou Európou so cťou.

"Bola to pre mňa veľká skúsenosť, nikdy som nehrala zápas na takej úrovni, v takej veľkej hale. Veľmi si vážim, že som dostala túto možnosť," rozhovorila sa smečiarka UKF Nitra Zuzana Konárová po odvetnom dueli Challenge Cupu v hale Palais de Victoires v Cannes, ktorá má 4-tisíc miest na sedenie.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zápas plný emócií

Ako hovorí, trému nemala. "Myslím si, že všetky sme si zápas užili, bolo to niečo výnimočné, plné emócií a myslím si, že každá z nás podala stopercentný výkon. Zistila som v tomto zápase, na čom všetkom musím ešte pracovať, ale hodnotenie môjho výkonu nechám na trénera," pokračovala 20-ročná rodáčka zo Stropkova.

S výnimkou prvého setu Nitrianky zanechali výborný dojem. "Od druhého setu sme začali bojovať, zlepšili sme všetky herné činnosti, a aj napriek nepriaznivému výsledku sme sa snažili robiť maximum. Som pyšná na to, že aj napriek ich kvalitnému servisu sme dobre prihrávali," našla Zuzka pozitíva po prehre 3:1.

Odmenou pre Nitrianky bolo, že veľkému favoritovi dokázali uchmatnúť jeden set.

"Potešilo ma, že sme hrali pred divákmi, hoci ich nebolo veľa. Z tohto dvojzápasu som si odniesla cenné skúsenosti, lebo s takýmto tímom nehráme každý deň," zdôraznila študentka druhého ročníka SPU.

Súper to nemal ľahké

Brazílske trio v drese Nitry sa tešilo aj z toho, že na pár dní uniklo zo zasneženého Slovenska. „V Nitre som prvýkrát uvidela sneh, je to naozaj krása a zapamätám si to do konca života. Ale nebudem klamať, ťažko sa mi zvyká na „ľadovú sezónu“, tak som bola rada, že sme na chvíľu ubzikli,“ zasmiala sa nahrávačka Ana Flávia Galvao.

Aj keď Nitrianky proti Cannes neboli úspešné, zápasy hodnotí pozitívne. „Bola to pre nás skvelá škola. Chceli sme vyhrať, ale zároveň sme si to chceli naplno užiť. Myslím si, že sme odohrali dobré zápasy. Náš súper to s nami nemal ľahké, musel hrať naplno a vytvárať rôzne herné varianty. Samozrejme, je pár vecí, na ktorých musíme popracovať, ale aj máme byť na čo hrdé,“ pokračuje Ana. „Z tejto skúsenosti určite každá hráčka porastie a to nás môže v našej lige ešte zdvihnúť,“ hovorí.

Aj nitrianska nahrávačka bola prvýkrát v živote vo Francúzsku. „Z celého výletu sa mi najviac páčilo, že družstvo držalo pokope. Nielen, že sme sa sústredili na zápas, ale mali sme aj pekné momenty vo voľnom čase. Napríklad sme sa spolu prešli po pláži pred odletom domov. A pritom sme sa zabavili napríklad na tom, ako sme sa učili pár nových slovenských slov, čo je fakt ťažké,“ dodala s úsmevom Ana Flávia Galvao.

Fakty z utorka

RC Cannes - Volley project UKF Nitra 3:1 (14, 19, -23, 22).

Prvý zápas 3:0, postupuje Cannes.

RC: Brcič 3, Snyder 4, Felix 4, De Hoog 2, Winters 15, Miňjuk 9, liberka Gelin (Matejko 11, Zatkovič 10, Le Thuc 1, Vegli 5). Tréner F. Schiavo.

UKF: Galvao 3, Godoi 6, Hudecová 21, V. Krajčírová 7, Silva 12, Konárová 12, liberka Španková (N. Kubová, Bodnárová, Vojtechová). Tréner F. Bočkay.

František Bočkay, tréner: „Robili sme, čo sa dalo. V prvom sete sme nezachytili úvod, tým pádom nám súperky ušli, ale z oboch strán to nebol pekný volejbal. Ten sa začal hrať až od druhého setu. Dokázali sme veľa ubrániť, dohrať aj ťažké lopty a diváci mohli vidieť viacero dlhších výmen. Hrali sme odvážne, ale mohli sme byť ešte odvážnejší. Tento zápas nám dal oveľa viac, ako nám mohol zobrať a z Francúzska odchádzame s pozitívnymi emóciami. Súper bol kvalitnejší a postúpil zaslúžene, ale my sme nabrali veľa skúseností. Teraz sa budeme sústrediť na svoje výsledky v našej lige.“

(zdroj: www.svf.sk)