Zoborský silvestrovský beh bude

Výborná správa pre milovníkov pohybu, pandemický rok 2021 môžu zakončiť na tradičných pretekoch.

Ilustračné foto z minulých ročníkov. (Zdroj: archív MY NN)

Nezisková organizácia Čakanka v spolupráci s ďalšími organizáciami pripravuje 33. ročník Zoborského silvestrovského behu osadou Slovanov, ktorý má v názve aj meno profesora Ladislava Korčeka.

Po vlaňajšom neuskutočnenom behu to vyzerá tentoraz viac ako nádejne, organizátorom dal 'zelenú' aj úrad hygieny. Preteky sa uskutočnia v režime OP (očkovaní, prekonaní) v piatok 31. decembra 2021.

Článok pokračuje pod video reklamou

Novinkou je zmena trate - štart aj cieľ budú pri liečebnom ústave a dĺžka sa natiahne na 5800 m. Čiže bežci si najprv užijú výživné stúpanie a potom zbeh. Nitrianske preteky patria medzi najťažšie v Slovensku, vďaka prevýšeniu 262 metrov. Zúčastniť sa môžu bežci od 16 rokov.

Medailu (inšpirovanú šperkami z doby bronzovej) dostanú všetci pretekári, ktorí dobehnú do cieľa. Najlepší bežci si odnesú aj poháre.

Štartovné sa neplatí, beh je zadarmo. Pozor, prihlásiť sa dá elektronicky do 28. 12. do 12.00 h. Muži behu C (nad 55 rokov) sa môžu prihlásiť aj formou SMS na telefónnom čísle 0951 64 11 70.

Štart bude v niekoľkých vlnách od 10.00 h. Viac informácií nájdete na www.cakanka.sk.